- Граждане Украины, пропавшие в России, вышли на связь09:42
- Новые законы о животных: прогулка с собакой – только для взрослых09:28
- ПАССАЖИРОВ УКРАИНСКИХ ПОЕЗДОВ ОЖИДАЕТ ЧАЙ С КОМФОРТОМ09:13
- Покушение на Мосийчука: депутат рассказал подробности инцидента08:08
- Сазонов: ви смієтесь з «лотерейного білету» Ляшка, а це буде добре продуманий хід07:58
- Увага! На Міцкевича в Києві стався вибух!07:43
- Второй участник ДТП в Харькове разбил вдребезги все оправдания Зайцевой07:15
- Из-за нового законопроекта на улицах снова появится множество бездомных котов и собак07:05
- АТОШНИКІВ ЗНИЩУЮТЬ В УКРАЇНІ! 20-річного бійця АТО зарізали на мирній території під час відпустки22:05
- Даже если предположить такую нелепость, что Крым - Украина: Собчак напомнили слова ее отца. ВИДЕО21:36
ПАССАЖИРОВ УКРАИНСКИХ ПОЕЗДОВ ОЖИДАЕТ ЧАЙ С КОМФОРТОМ
ЧАО «Укрзализныця» обновит в поездах постельное белье и создаст комфорт в туалетах.
Собираются обновить около 70% постельного белья до конца нынешнего года. Это почти 580 тысяч комплектов. Об этом сообщил исполняющий обязанности головы правления ЧАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов сегодня 25 октября во время заседания Кабинета Министров Украины.
Как стало известно журналистам ZI, кроме обновления постельного белья в поездах, планируется вначале 2018 года навести порядок в туалетах. А также усовершенствовать и приблизить к европейским стандартам системы кондиционирования.
Напомним, что ежедневно в пользование пассажиров поездов выдается около 80 тысяч комплектов постельного белья.
Также «Укрзализныця» обновит 500 спальных пассажирских вагонов до конца следующего года.
Это почти 1/6 парка, который сейчас эксплуатируется.
Теги: Донбасс, поезд, Укрзализниця
- У САП планують направити чергове подання на зняття недоторканності з Дейдея
- В Украине появится уникальный цех капремонтов пассажирского подвижного состава
- Эксперт рассказал, как Трамп подарил Порошенко неожиданную «перемогу»
- Депутаты «Батькивщины» придумали, как «валить» реформы
- Сосед Украины предложил Москве союз против Киева
- Под Киевом электричка порвала на куски военный грузовик (ВИДЕО)
- Поседел в 21 год: волонтер рассказал о погибшем на Донбассе бойце АТО22:32
- Сбежавший в Россию наемник "ДНР" угрожает убивать москвичей: стало известно, как террориста из Донбасса жестоко унизили в Москве. ВИДЕО20:44
- Мэра Мариуполя "двигают" в премьер-министры Украины. ВИДЕО19:54
- Депутаты Мариуполя решили не выделять землю АТОвцам16:49
- ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ РИСКУЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ16:02
- Стало известно об исчезновении в зоне АТО бойца ВСУ15:39
- В каком случае приостановят выплату пенсий в "ДНР"15:20
- Оккупационные "власти" ОРДО объяснили, что могут лишать переселенцев права на жилплощадь15:01
- В. Медведчук: Единственный способ сохранить территориальную целостность Украины - план по реинтеграции Донбасса14:39
- В Донецке открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ13:39
- Сегодня откроется ящик Пандоры для ЕС: что нужно знать10:00
- В США создали первый бродвейский мюзикл об Украине09:50
- Граждане Украины, пропавшие в России, вышли на связь09:42
- Новые законы о животных: прогулка с собакой – только для взрослых09:28
- В Великобритании придумали "ликеро-водочные" елочные игрушки09:20
- ПАССАЖИРОВ УКРАИНСКИХ ПОЕЗДОВ ОЖИДАЕТ ЧАЙ С КОМФОРТОМ09:13
- Астрономы подсчитали вероятность падения метеорита на человека08:55
- Новый скандал: режиссера Джеймса Тобака обвинили в сексуальных домогательствах08:42
- Шок! Ядерные испытания в Корее приведут к извержению сильного вулкана08:30
- Житель Индонезии заснял на камеру странное существо08:20
- Как микрофлора заставляет нас полнеть07:47
- Як не впасти в осінню депресію?07:30
- Реформа здравоохранения в вопросах и ответах18:56
- Дайте даме порулить, или Как я вживалась в роль таксиста18:04
- В Украине взлетают цены: о чем молчит статистика12:02
- Осторожно, развод! ТОП-10 автомобильных подстав в Украине08:40
- Все про нову субсидію: кому, скільки, за що, хто заплатить07:46
- Цена медреформы: за какие медуслуги украинцам придется заплатить22:39
- 11 повседневных привычек, разрушающих наш мозг19:55
- 10 свойств граната, о которых вы никогда не слышали19:17
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"
- Второй участник ДТП в Харькове разбил вдребезги все оправдания Зайцевой
- Это прорыв: украинцы могут платить за отопление мизер
- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- Пономарь: Путин говорит Трампу «из Донбасса мы уйдем, а в Крыму нужно ввести какой-то переходный период»
- Поддельный McDonalds, наемник-бомж и цены в “ДНР”: как сегодня живет оккупированный Донецк. ВИДЕО
- В Луганске сепаратисты "топили" "министра МВД "ЛНР" за "отжатый" у луганчанки дом. ВИДЕО
- Савченко поразила неожиданной кандидатурой на пост президента Украины: такого не ожидал никто