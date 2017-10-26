Покушение на Мосийчука: депутат рассказал подробности инцидента

26.10.2017 08:08

Парламентарий был успешно прооперирован. После операции Игорь Мосийчук сделал первое заявление о происшествии. Так, пресс-служба политика в «Фейсбук» отметила, что народный депутат Верховной Рады Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук, пострадавший в результате взрыва в Киеве, перенес хирургическое вмешательство успешно.



В это же время, как информирует replyua.net, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Политик был переведен в реанимационное отделение, где он и пришел в себя. Сам пострадавший заявил, что заказчики покушения на него находятся в Российской Федерации. Пострадавший нардеп подчеркнул: «Я утверждаю, что заказчики сидят в Москве. Сами исполнители наши, киевские. Нельзя исключить, что агентура находится в патриотической среде. Это первое покушение на госдеятеля такого уровня в Украине».



Кроме того депутат отметил, что жив он остался исключительно благодаря погибшему охраннику Руслану и выразил соболезнования его семье. Говоря о своем состоянии, Игорь Мосийчук сообщил, что у него «поражена правая сторона». Он также добавил: «Операция была проведена успешно. По периметру больницы выставлена охрана. Всем, кто беспокоился, спасибо».