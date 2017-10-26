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Покушение на Мосийчука: в прокуратуре рассказали, кто стал жертвой взрыва
Во время взрыва возле студии канала Espreso.TV вечером 25 октября в Киеве пострадали пять человек, передает ЗН со ссылкой на Hromadske.ua.
Как сообщил с места происшествия заместитель прокурора Киева Павел Кононенко, среди пострадавших – народный депутат от "Радискальной партии" Игорь Мосийчук, два сотрудника полиции (патрульный и боец спецподразделения), а также женщина, которая проходила мимо.
Боец спецподразделения полиции 1986 года рождения от полученных травм скончался в больнице.
Мосийчук получил ранения конечностей, спины и живота, у остальных – минно-взрывные ранения разной степени тяжести.
Напомним, что вечером 25 октября на улице Адама Мицкевича в Киеве прогремел взрыв. По предварительной информации, взорвался припаркованный возле студии телеканала Espreso.TV мотоцикл.
Сообщалось, что время взрыва были ранены четыре человека, в том числе народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. Всех пострадавших госпитализировали, один из них скончался.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, взрыв, покушение
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