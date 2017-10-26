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Работал месяц: что известно о погибшем охраннике Мосийчука
Появились новые подробности об охраннике, который погиб в результате покушения на нардепа Игоря Мосийчука
Как сообщается, охранника, который по совместительству был помощником нардепа,звали Руслан Кушнир.
«Я знаю, что он недавно начал работать с Игорем. Около месяца был рядом. Он был когда-то сотрудником «Беркута», насколько я знаю. Он был молодым и энергичным, занимался спортом. 30 лет», – рассказал нардеп Дмитрий Линько.
Отметим, что ранее, спикер МВД и пресс-служба Мосийчука отказывались раскрыть имя охранника, который погиб в результате взрыва. Однако Артем Шевченко все же подтвердил, что охранник Мосийчука был штатным работником Нацполиции и на законных основаниях находился с нардепом.
Также появились новые данные о состоянии здоровья Мосийчука и еще одного пострадавшего в результате покушения. Сообщается, что в настоящее время Игорь Мосийчук после операции находится в реанимации, угрозы его жизни нет.
А Викторий Бала, второй пострадавший от взрыва, перенес операцию. На данный момент врачи пытаются спасти его жизнь.
Как уже сообщала Politeka, сразу после взрыва в Киеве нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука увез водитель на Lexus
При этом остальных пострадавших, в частности охранника, который позднее скончался по дороге в больницу, и политолога Виталия Балу, забрала с места происшествия «скорая помощь».
Напомним, нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва 25 октября вечером, когда выходил со здания одного из телеканалов на ул. Мицкевича в Киеве.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, убийство, взрыв, покушение
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