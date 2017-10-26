СМИ: Мосийчука вывезли из больницы

26.10.2017 19:18

Народного депутата Украины Игоря Мосийчука вывезли из частной больницы Борис, куда его госпитализировали сразу после взрыва авто. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает УНН.

Нардепа на медицинской каталке вывезли из больницы и перенесли в карету скорой помощи.

По данным СМИ, Мосийчук, вероятно, продолжит лечение в институте Шалимова.

Напомним, вечером 25 октября в центре Киеве прогремел взрыв в результате которого был ранен нардеп Мосийчук. По имеющимся данным, когда он выходил из помещения телеканала Эспрессо был взорван припаркованный рядом мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством.

В результате взрыва два человека погибли, еще трое пострадали.

Источник: https://from-ua.com