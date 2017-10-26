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Срочно: одна из сестер умерла в больнице Харькова

26.10.2017 12:30
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Срочно: одна из сестер умерла в больнице Харькова

В Харькове умерла одна из сестер, пострадавших в жутком ДТП на ул. Сумской 

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Как стало известно, речь идет о Диане Берченко. Ее старшая сестра Оксана Евтеева находится в больнице.

«Диана умерла в 9:45», – говорится в сообщении.

Отметим, старшая сестра — Оксана Евтеева (Берченко) уже пришла в себя. Вставать с постели ей все еще нельзя, поскольку в аварии она получила серьезные повреждения: черепно-мозговая травма, травма грудной клетки, тупая травма живота, ушиб сердца, перелом 4-8 ребер слева, разрыв легкого, разрыв селезенки и перелом левой ноги.

По словам ее отца Игоря Берченко, девушке пока не сказали, что ее муж погиб.

Напомним, трагедия произошла 18 октября на улице Сумской в Харькове. Автомобиль «Лексус», за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Volkswagen Touareg». Машины столкнулись. От удара «Лексус» отбросило на пешеходов. Погибли уже 6 человек, 5 — пострадали.

Позже стало известно, что Зайцева уже 10 лет «сидит» на обезболивающих после того, как в 2007 году вместе с матерью попала в аварию.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, Харьков, ДТП, умерли
 
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