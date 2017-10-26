Три версии покушения на Мосийчука: взрывчатка была напичкана металлическими шариками

26.10.2017 16:45

Politeka собрала все озвученные варианты относительно покушения на народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука

Правоохранительные органы уже квалифицировали нападение по статье террористический акт, а следствие передано СБУ.

Само следствие рассматривает три основные версии нападения.

Первая из них заключается в том, что покушение на убийство Игоря Мосийчука, организованное российскими спецслужбами. Вторую версию связывают с политической деятельностью Мосийчука. Третья версия зиждется на том, что покушение на убийство Мосийчука произошло на личной почве.

Кроме того, следователи не исключают возможные версии о покушении на политолога Виталия Балу или любого другого политического или общественного эксперта.

Между тем сам Игорь Мосийчук убежден, что покушение имеет российский след и украинское исполнение.

Политолог Тарас Березовец мотивом нападения считает политические взгляды нардепа-радикала.

С ним согласен и шеф Мосийчука Олег Ляшко. Покушение он связывает с профессиональной деятельностью и политической позицией своего коллеги по парламенту.

«Очевидно, это работа вражеских спецслужб, потому что работали профессионально», – сказал он.

Про российский след убежден член коллегии МВД и советник министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко. Он заявил, что нет никаких сомнений в том, что “приказ на уничтожение Игоря Мосийчука поступил из России”.

А вот другой советник главы МВД Иван Варченко считает, что в покушении на нардепа был заинтересован глава Чечни Рамзан Кадыров, который угрожал депутату еще в 2014 году.

Нардеп Николай Княжицкий, сообщил на своей странице в Facebook, что организаторы нападения дабы увеличить площадь поражения, взрывчатку нашпиговали металлическими шариками.

Между тем как заявил первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко, взрывное устройство, установленное возле офиса телеканала Espreso.tv было самодельным.

По его словам, служба безопасности отрабатывает находящиеся от места совершенного преступления офисы частных компаний и государственных организаций, где находятся видеокамеры для того, чтобы изъять эти материалы, которые могут помочь нам в установлении личности преступника.

Ранее Politeka сообщала, что Мосийчук рассказал о своем покушении и о том, как его спас его телохранитель Руслан Кушнир.

По словам его коллеги нардепа Андрея Лозового Мосийчук с женой решили взять на содержание и помогать 4-летней дочери погибшего охранника.

Отметим, что народного депутата сразу после взрыва на личном автомобиле Lexus доставили в клинику «Борис», где успешно прооперировали.

Напомним покушение на нардепа произошло вечером 25 октября, когда Игорь Мосийчук выходил из офиса телеканала «Эспрессо».

Источник: Politeka