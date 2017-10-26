Украина получила заманчивое предложение от Канады и уже дала ответ

26.10.2017 15:25

Украина готова выполнить требования Канады ради получения безвиза с этой страной. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Обозреватель.

"С нашей стороны мы инициировали дискуссию на тему введения Канадой безвизового режима для украинцев. Если Канада имеет определенные требования для отмены виз,которые Украина пока не выполнила, - мы готовы работать над этим", - сказала она.

По ее словам, Канада и Украина "имеют давние и глубокие связи".

"Мы можем активизировать двустороннюю торговлю и межличностные контакты, облегчив путешествия между Украиной и Канадой", - отметила вице-премьер-министр.

Источник: https://from-ua.com