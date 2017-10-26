Украинцы массово отказываются от отечественных продуктов, и вот почему

26.10.2017 14:05

За год потребительская корзина украинцев подорожала более, чем на 15%. Сейчас ее стоимость уже равна почти 3 250 грн. И это еще не предел. До конца этого года продукты в Украине вырастут в цене еще на 10%, передает ubr.ua.

Таким образом, многие позиции из основного набора по стоимости уже обогнали своих «заграничных» коллег.

По данным АПК-Информ, если сравнивать оптовые рынки Украины (Столичный) и варшавский «Бронише», то стоимость, например, зелени у нас выше, чем в Польше примерно в два раза. Так, за петрушку на варшавском рынке попросят чуть меньше 18 грн/кг, а в украинской столице — все 40 грн/кг.

Что касается борщового набора, то цены картофеля и моркови у нас и Польше примерно одинаковы.

По словам экспертов, овощи и зелень выращиваются у нас преимущественно небольшими домашними и фермерскими хозяйствами, а себестоимость у них гораздо выше, чем у промышленного производителя.

«Урожай с одинаковой площади значительно меньше. Современные технологии, включая энергоэффективность и удобрения — залог низкой цены на эти продукты в Польше. Те же яблоки в Польше на 40% дешевле, чем у нас. А, к примеру, в Испании на 10% дешевле подсолнечное масло», — заметил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Некоторые продукты умудрились даже обогнать инфляцию в Украине. Например, практически все виды мяса выросли в цене почти на треть, сало — и вовсе на 64% (+25 грн.), свинина — на 44% (+31 грн.), говядина — на 34% (+28 грн.), курятина — на 32%.

Также за год прибавила в цене вареная колбаса (+14 грн.) и куриная тушка (+13 грн). Сейчас килограмм говядины обойдется в среднем по 112 грн., свинины — более 100 грн., сала — 65 грн, вареной колбасы — 74 грн.

«По этим позициям радует, разве что, курятина, которая хоть и стоит сейчас 102,5 грн/кг, но хотя бы перестала дорожать», — добавил Дорошенко.

Как заметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, энергетическая ценность рациона украинцев также оставляет желать лучшего. Она, в среднем, на треть ниже показателей потребления жителей стран ЕС.

Так, наши сограждане потребляют в среднем 2 700 килокалорий/сутки, а тот же немец — 3 500 килокалорий.

И это уже не говоря о том, что люди, чья работа сопряжена с физическим трудом, должны получать раза в два больше килокалорий. Например, норма для шахтера или сталевара — до 5 000 килокалорий каждый день.

При этом эксперт добавил, что украинская семья, в среднем, тратит до 55% своих доходов на еду, тогда как у европейцев на эти нужды уходит 14-18%.

«Украинцы потребляют еду более низкого качества, «пустую» еду, и те продукты, которые им по карману», — отметил Пендзин.

Источник: https://from-ua.com