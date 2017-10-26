- Теракт в Киеве: Порошенко отреагировал на покушение на Мосийчука19:00
- В «Укрпошті» розширюють спектр послуг18:45
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез18:00
- Обещаний не давал: Умеров выступил с громким заявлением17:45
- ЕС обратился к России из-за ситуации в Крыму17:30
- ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ ЗОНЫ АТО МОГУТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ НАЛОГОВЫХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ17:10
- Компания Коломойского выкупила весь сжиженный газ на торгах «Укрнафты»17:00
- Три версии покушения на Мосийчука: взрывчатка была напичкана металлическими шариками16:45
- Українцям подарують нове свято16:30
- ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА ДОНБАССЕ ЗАКРЫТА ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА16:15
Украинцы массово отказываются от отечественных продуктов, и вот почему
За год потребительская корзина украинцев подорожала более, чем на 15%. Сейчас ее стоимость уже равна почти 3 250 грн. И это еще не предел. До конца этого года продукты в Украине вырастут в цене еще на 10%, передает ubr.ua.
Таким образом, многие позиции из основного набора по стоимости уже обогнали своих «заграничных» коллег.
По данным АПК-Информ, если сравнивать оптовые рынки Украины (Столичный) и варшавский «Бронише», то стоимость, например, зелени у нас выше, чем в Польше примерно в два раза. Так, за петрушку на варшавском рынке попросят чуть меньше 18 грн/кг, а в украинской столице — все 40 грн/кг.
Что касается борщового набора, то цены картофеля и моркови у нас и Польше примерно одинаковы.
По словам экспертов, овощи и зелень выращиваются у нас преимущественно небольшими домашними и фермерскими хозяйствами, а себестоимость у них гораздо выше, чем у промышленного производителя.
«Урожай с одинаковой площади значительно меньше. Современные технологии, включая энергоэффективность и удобрения — залог низкой цены на эти продукты в Польше. Те же яблоки в Польше на 40% дешевле, чем у нас. А, к примеру, в Испании на 10% дешевле подсолнечное масло», — заметил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Некоторые продукты умудрились даже обогнать инфляцию в Украине. Например, практически все виды мяса выросли в цене почти на треть, сало — и вовсе на 64% (+25 грн.), свинина — на 44% (+31 грн.), говядина — на 34% (+28 грн.), курятина — на 32%.
Также за год прибавила в цене вареная колбаса (+14 грн.) и куриная тушка (+13 грн). Сейчас килограмм говядины обойдется в среднем по 112 грн., свинины — более 100 грн., сала — 65 грн, вареной колбасы — 74 грн.
«По этим позициям радует, разве что, курятина, которая хоть и стоит сейчас 102,5 грн/кг, но хотя бы перестала дорожать», — добавил Дорошенко.
Как заметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, энергетическая ценность рациона украинцев также оставляет желать лучшего. Она, в среднем, на треть ниже показателей потребления жителей стран ЕС.
Так, наши сограждане потребляют в среднем 2 700 килокалорий/сутки, а тот же немец — 3 500 килокалорий.
И это уже не говоря о том, что люди, чья работа сопряжена с физическим трудом, должны получать раза в два больше килокалорий. Например, норма для шахтера или сталевара — до 5 000 килокалорий каждый день.
При этом эксперт добавил, что украинская семья, в среднем, тратит до 55% своих доходов на еду, тогда как у европейцев на эти нужды уходит 14-18%.
«Украинцы потребляют еду более низкого качества, «пустую» еду, и те продукты, которые им по карману», — отметил Пендзин.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, продукты
- 7 болезней, которыми можно заразиться через поцелуи
- Новая любовь Надежды Бабкиной - племянник мэра Москвы (ФОТО)
- Во Франции в результате теракта погибли целые семьи, среди жертв много детей
- Председатель Донецкой облгосадминистрации пролил свет на "говнометчиков"
- Боевики активизировали ремонт вооружения и военной техники, - ИС
- Вину за смерть детей в Коминтерново боевики пытаются переложить на ВСУ
- В ИВАНО-ФРАНКОВСК И ЛЬВОВ БЕЗ ПЕРЕСАДОК18:15
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез18:00
- ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ ЗОНЫ АТО МОГУТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ НАЛОГОВЫХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ17:10
- ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА ДОНБАССЕ ЗАКРЫТА ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА16:15
- В КОНСТАНТИНОВКЕ СУДИЛИ ПРИЗЫВНИКА, КОТОРЫЙ НЕ ЗАХОТЕЛ ИДТИ В АРМИЮ15:10
- Появилась карта обновления Донетчины14:50
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче13:45
- Президент Украины Пётр Порошенко: Авдеевка - символ мужества13:09
- В ОБСЕ зафиксировали фургон для «груза 200», который выехал из Донбасса в Россию12:05
- Поседел в 21 год: волонтер рассказал о погибшем на Донбассе бойце АТО22:32
- Теракт в Киеве: Порошенко отреагировал на покушение на Мосийчука19:00
- В «Укрпошті» розширюють спектр послуг18:45
- Медики объяснили, почему тыква обязательно должна быть в вашем рационе18:30
- В ИВАНО-ФРАНКОВСК И ЛЬВОВ БЕЗ ПЕРЕСАДОК18:15
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез18:00
- Обещаний не давал: Умеров выступил с громким заявлением17:45
- ЕС обратился к России из-за ситуации в Крыму17:30
- ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ ЗОНЫ АТО МОГУТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ НАЛОГОВЫХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ17:10
- Компания Коломойского выкупила весь сжиженный газ на торгах «Укрнафты»17:00
- Три версии покушения на Мосийчука: взрывчатка была напичкана металлическими шариками16:45
- Медики объяснили, почему тыква обязательно должна быть в вашем рационе18:30
- Появилась карта обновления Донетчины14:50
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче13:45
- Шахтёры требуют заработанное13:25
- Как микрофлора заставляет нас полнеть07:47
- Як не впасти в осінню депресію?07:30
- Реформа здравоохранения в вопросах и ответах18:56
- Дайте даме порулить, или Как я вживалась в роль таксиста18:04
- В Украине взлетают цены: о чем молчит статистика12:02
- Осторожно, развод! ТОП-10 автомобильных подстав в Украине08:40
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"
- Второй участник ДТП в Харькове разбил вдребезги все оправдания Зайцевой
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"
- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке
- Это прорыв: украинцы могут платить за отопление мизер
- Пономарь: Путин говорит Трампу «из Донбасса мы уйдем, а в Крыму нужно ввести какой-то переходный период»
- Сбежавший в Россию наемник "ДНР" угрожает убивать москвичей: стало известно, как террориста из Донбасса жестоко унизили в Москве. ВИДЕО
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- Поддельный McDonalds, наемник-бомж и цены в “ДНР”: как сегодня живет оккупированный Донецк. ВИДЕО
- Савченко поразила неожиданной кандидатурой на пост президента Украины: такого не ожидал никто