Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Українцям подарують нове свято

26.10.2017 16:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Українцям подарують нове свято

Кабінет міністрів має намір подарувати українцям ще одне свято.

З цього приводу повинна зробити доповідь міністр освіти Лілія Гриневич.

Так, на засідання уряду буде винесено проект указу президента про “День працівників системи фінансового моніторингу”.

Відзначимо, що оскільки професійного свята у працівників фінансового моніторингу в Україні до сих пір немає, то можливо сьогодні Кабмін виділить для цього визначить в календарі дату.

Крім того, в Україні з’явиться новий вихідний через свята Дня всіх святих. Так, 1 листопада (День всіх святих) буде вихідним. Правда, тільки на Закарпатті.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, праздник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх