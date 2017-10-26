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Увага! На Міцкевича в Києві стався вибух!

26.10.2017 07:43
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Увага! На Міцкевича в Києві стався вибух!

Як повідомляє на власній сторінці в соціальній мережі політик Зорян Шкіряк, поблизу редакції каналу «Еспресо» в Києві стався дуже потужний вибух, - інформує видання replyua.net.

Так, Шкіряк наголошує, що близько години тому на Міцкевича стався потужний вибух. У результаті злочинної атаки постраждали четверо осіб. На жаль, одного чоловіка врятувати не вдалося – він помер від отриманих травм по дорозі до лікарні. Наразі особу загиблого намагаються встановити – це чоловік віком приблизно тридцять років. 

Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала наразі перебувають в лікарні. Як інформують ЗМІ, Мосійчука якраз оперують, в його тілі багато осколків. Попередній огляд місця події дає правоохоронцям підстави вважати, що інструментом зловмисників слугував мотоцикл, припаркований поблизу виходу з телеканалу. Співробітники Національної поліції наразі займаються з’ясуванням всіх обставин зухвалої злочинної атаки. На місці інциденту перебувають очільник ГУ Національної поліції Андрій Крищенко та слідчо-оперативні групи його підлеглих. Правоохоронці розглядають, у першу чергу, версію замаху на вбивство, але вона потребує ретельної перевірки, - наголошує Шкіряк. 



Теги: Донбасс, Киев, взрыв, покушение
 
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