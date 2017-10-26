В Украине заявили о рисках транзита газа в ЕС из-за действий «Газпрома»

26.10.2017 15:55

Российская монопольная газовая компания «Газпром» способствует возникновению рисков бесперебойных транзитных поставок российского «голубого топлива» в страны-члены Европейского Союза, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу НАК «Нафтогаз Украины». Отмечается, что в «Газпроме» отказываются выполнять технические обязательства по контракту на транзит с «Нафтогазом» относительно соблюдения давления газа в магистральных газопроводах.



Также известно, что с начала текущего года российский газовый монополист на протяжение 259 суток (88 процентов) не соблюдал контрактные давления (60-65 кгс/кв. см) на точке входа ГИС «Суджа» транзитных магистральных газопроводов в украинскую ГТС. По состоянию на сегодняшний день давление равно всего 55,8 кгс/кв. см (хотя в контракте речь идет о 60 кгс/кв. см). «Факт неспособности «Газпрома» обеспечить контрактное давление на российской стороне системы вызывает обеспокоенность в плане надежности поступления транзитного газа из Российской Федерации в ближайшие зимние месяцы», - заявили в «Нафтогазе».



Помимо этого, Украина предоставила соответствующую информацию представителям действующей мониторинговой группы Европейской Комиссии о постоянных нарушениях со стороны «Газпрома».