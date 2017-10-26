- Теракт в Киеве: Порошенко отреагировал на покушение на Мосийчука19:00
- В «Укрпошті» розширюють спектр послуг18:45
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез18:00
- Обещаний не давал: Умеров выступил с громким заявлением17:45
- ЕС обратился к России из-за ситуации в Крыму17:30
- ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ ЗОНЫ АТО МОГУТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ НАЛОГОВЫХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ17:10
- Компания Коломойского выкупила весь сжиженный газ на торгах «Укрнафты»17:00
- Три версии покушения на Мосийчука: взрывчатка была напичкана металлическими шариками16:45
- Українцям подарують нове свято16:30
- ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА ДОНБАССЕ ЗАКРЫТА ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА16:15
В Украине заявили о рисках транзита газа в ЕС из-за действий «Газпрома»
Российская монопольная газовая компания «Газпром» способствует возникновению рисков бесперебойных транзитных поставок российского «голубого топлива» в страны-члены Европейского Союза, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу НАК «Нафтогаз Украины». Отмечается, что в «Газпроме» отказываются выполнять технические обязательства по контракту на транзит с «Нафтогазом» относительно соблюдения давления газа в магистральных газопроводах.
Также известно, что с начала текущего года российский газовый монополист на протяжение 259 суток (88 процентов) не соблюдал контрактные давления (60-65 кгс/кв. см) на точке входа ГИС «Суджа» транзитных магистральных газопроводов в украинскую ГТС. По состоянию на сегодняшний день давление равно всего 55,8 кгс/кв. см (хотя в контракте речь идет о 60 кгс/кв. см). «Факт неспособности «Газпрома» обеспечить контрактное давление на российской стороне системы вызывает обеспокоенность в плане надежности поступления транзитного газа из Российской Федерации в ближайшие зимние месяцы», - заявили в «Нафтогазе».
Помимо этого, Украина предоставила соответствующую информацию представителям действующей мониторинговой группы Европейской Комиссии о постоянных нарушениях со стороны «Газпрома».
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз
- Турчинов спустил на воду бронированный катер и сказал приготовиться к боевым действиям на Донбассе (ВИДЕО)
- Украинский политолог — европейцам: "Не обманывайте себя. Агрессия России в Украине – ваша война тоже"
- Навсегда в памяти: о противостоянии в Украине снят пронзительный клип (ВИДЕО)
- В России устроили травлю пастора с украинским гражданством
- Медицинская реформа: за что придется платить украинцам
- Украинцы выиграли первый матч стыков - 2:0. Порошенко ликовал на стадионе (ВИДЕО)
- В ИВАНО-ФРАНКОВСК И ЛЬВОВ БЕЗ ПЕРЕСАДОК18:15
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез18:00
- ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ ЗОНЫ АТО МОГУТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ НАЛОГОВЫХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ17:10
- ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА ДОНБАССЕ ЗАКРЫТА ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА16:15
- В КОНСТАНТИНОВКЕ СУДИЛИ ПРИЗЫВНИКА, КОТОРЫЙ НЕ ЗАХОТЕЛ ИДТИ В АРМИЮ15:10
- Появилась карта обновления Донетчины14:50
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче13:45
- Президент Украины Пётр Порошенко: Авдеевка - символ мужества13:09
- В ОБСЕ зафиксировали фургон для «груза 200», который выехал из Донбасса в Россию12:05
- Поседел в 21 год: волонтер рассказал о погибшем на Донбассе бойце АТО22:32
- Теракт в Киеве: Порошенко отреагировал на покушение на Мосийчука19:00
- В «Укрпошті» розширюють спектр послуг18:45
- Медики объяснили, почему тыква обязательно должна быть в вашем рационе18:30
- В ИВАНО-ФРАНКОВСК И ЛЬВОВ БЕЗ ПЕРЕСАДОК18:15
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез18:00
- Обещаний не давал: Умеров выступил с громким заявлением17:45
- ЕС обратился к России из-за ситуации в Крыму17:30
- ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ ЗОНЫ АТО МОГУТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ НАЛОГОВЫХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ17:10
- Компания Коломойского выкупила весь сжиженный газ на торгах «Укрнафты»17:00
- Три версии покушения на Мосийчука: взрывчатка была напичкана металлическими шариками16:45
- Медики объяснили, почему тыква обязательно должна быть в вашем рационе18:30
- Появилась карта обновления Донетчины14:50
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче13:45
- Шахтёры требуют заработанное13:25
- Как микрофлора заставляет нас полнеть07:47
- Як не впасти в осінню депресію?07:30
- Реформа здравоохранения в вопросах и ответах18:56
- Дайте даме порулить, или Как я вживалась в роль таксиста18:04
- В Украине взлетают цены: о чем молчит статистика12:02
- Осторожно, развод! ТОП-10 автомобильных подстав в Украине08:40
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"
- Второй участник ДТП в Харькове разбил вдребезги все оправдания Зайцевой
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"
- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке
- Это прорыв: украинцы могут платить за отопление мизер
- Пономарь: Путин говорит Трампу «из Донбасса мы уйдем, а в Крыму нужно ввести какой-то переходный период»
- Сбежавший в Россию наемник "ДНР" угрожает убивать москвичей: стало известно, как террориста из Донбасса жестоко унизили в Москве. ВИДЕО
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- Поддельный McDonalds, наемник-бомж и цены в “ДНР”: как сегодня живет оккупированный Донецк. ВИДЕО
- Савченко поразила неожиданной кандидатурой на пост президента Украины: такого не ожидал никто