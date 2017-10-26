Вибух біля «Еспресо»: експерт звернув увагу на важливі обставини

26.10.2017 15:38

Криміналізація нашого суспільного життя та вбивства як звичайне щоденне явище свідчать про пониження легітимності самої влади, її здатності керувати країною, невміння справитися з внутрішніми викликами та зовнішніми загрозами. Про це в ексклюзивному коментарі інтернет-виданню Новости Украины – From-UA розповів український політик, доктор юридичних наук, профессор Степан Гавриш.

Коментуючи замах, що напередодні було скоєно на нардепа Ігоря Мосійчука, наш співрозмовник зазначає наступне: «Я бачу тут ситуацію якогось такого хаосу, який може бути керований або не керований. Фактично мова йде про другий фронт, якій відкрито в Україні, де збройні розборки, акти терору та замовні вбивства в столиці зашкалюють. Вбивство Вороненкова, Шеремета, після цього вбивство двох крутих офіцерів спецслужб, замахи на вбивство чеченських добровольців і т.д. показують, що сьогодні правоохоронні органи фактично не контролюють ситуацію, окрім випадків постановочних фейкових ситуацій, коли заздалегідь вони виявляють зловмисників, які хочуть напасти на тих чи інших державних діячів».

Очевидно, зазначає Гавриш, проблема також полягає у тому, що реформа правоохоронних органів, яку було проведено в Україні, було направлено, з одного боку, на демонстрацію рішучості влади щось робити, тобто це було піар-завдання.

«З другого боку, намагалися заточити ці органи на політичну систему управління держави, тобто направити їх проти опонентів влади, проти протестних рухів, проти критикуючих владу громадських рухів, які борються з корупцією. Крім того, вплинути на бізнес, підпорядкувати весь бізнес фактично одному центру, для того, щоб створити нову форму доданої вартості і таким чином за рахунок ренти цього бізнесу беруть під негласну оренду управління. І ще, можливо, намагалися унеможливити шанс опонентів глави держави отримати будь-яку бізнес-підтримку. Не випадково Генеральний прокурор заявляє, що Саакашвили привозить гроші на літаках з Грузії. Тому я думаю, що в таких умовах вся правоохоронна система, починаючи від поліції і закінчуючи судами, повністю підпорядковується одному політичному центру з однією метою - фактично тримати в руках всю політичну владу, контролювати всі без виключення її сегменти і не допускати до конкуренції будь-кого. Згадаємо той же сміттєвий скандал у Львові з Садовим, коли була штучно спровокована ситуація, і мер міста змушений був згорнути будь-яку політичну активність», - пояснює співрозмовник видання.

Що стосується ситуації біля «Еспресо», продовжує Гавриш, то версію особистої війни з Мосійчуком треба виключити.

«Обстановка свідчить, що такий вибух з мопеда не переслідував вбивство будь-кого. Зазвичай, подібні підриви мають бути контактні. Вбивство Шеремета чи журналістки мальтійської пані Галіції - ці підриви були абсолютно контактні, тобто вони були направлені на конкретну людину. Зазвичай так і буває. Про це говорить також підрив двох офіцерів спецслужб чи, наприклад, Вороненкова. Зусилля вбивці і тих постановочних організаторів, які це все прораховували, вони були направлені виключно на людину. В даному випадку такого направленого підриву конкретної людини не було», - каже експерт.

«Цей вибух був направлений в умовах, коли політик і політолог вийшли з телебачення, причому з каналу, цілком лояльного до президента, вважаючи, що пан Княжицький є членом його команди, які вели досить толерантні дискусії. Попри те, що Мосійчук є націоналістом, він досить здається виваженим останнім часом і професійно коментує політичні події. А що стосується Бали, то це один з інтелектуальних українських політологів, який завжди критикуючи знаходить логічні і досить об'єктивні аргументи, щоб ця критика не виглядала досить огульною. Це перша обставина», - додає Гавриш.

Друга обставина, за словами нашого співрозмовника, це велика кількість людей, яка вийшла з “Експресо”. А третя полягає у тому, що на тому мопеді не збирався ніхто їхати.

«Я б зрозумів, якщо підірвали вибухівку під колесами автомобілю, на якому б рухався хтось з цих потерпілих. Важливо було посіяти ситуацію хаосу, зробити цю подію напруженою, вселити страх. Це має всі ознаки терористичного акту», - констатує експерт.

На думку Степана Гавриша, мова йде перш за все про залякування.

«Я глибоко співчуваю Мосійчуку, Балі, я добре знаю обох. Обидва заслуговують на нашу всіляку підтримку, як і офіцер, якій загинув, і випадковий перехожий, якій просто йшов поряд. Тому я вважаю, що в таких умовах нам треба суспільним тиском на поліцію, перш за все, на службі безпеки України заставити хоча б одну справу розкрити і зрозуміти, що відбувається. Чому в одних випадках поліція профілактично знаходить нападників, які хочуть вчинити напад на державних діячі, народних депутатів, а в інших випадках нічого про це невідомо», - резюмує співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше інтернет-видання Новости Украины – From-UA повідомляло про те, що під час вибуху біля студії каналу Espreso.TV ввечері 25 жовтня в Києві постраждали п'ятеро людей.

Источник: https://from-ua.com