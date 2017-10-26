Второй участник ДТП в Харькове разбил вдребезги все оправдания Зайцевой

26.10.2017 07:15

Долгое время не давал никаких комментариев

Пока эксперты пытаются установить все детали резонансного ДТП на улице Сумской в Харькове, чтобы обнародовать окончательный вывод относительно вины Елены Зайцевой, адвокат второго участника инцидента Геннадия Дронова впервые сделал официальное заявление от имени своего подзащитного.

На своей странице в Facebook юрист Сергей Перепелица опубликовал текст обращения 49-летнего водителя Volkswagen Touareg.

В нем говорится о том, что на момент столкновения Lexus двигался на бешеной скорости, да еще и практически выскочил из-за угла очень неожиданно – даже затормозить никто бы не успел.

Сам он выехал на перекресток переулка Мечникова и улицы Сумской на зеленый сигнал светофора. Учитывая то, что на этой развилке действительно достаточно оживленное движение транспорта, водитель на несколько минут остановился, чтобы убедиться в безопасности пешеходов.

Тогда еще авто Зайцевой и близко не было видно. Далее по правилам дорожного движения, как утверждает Дронов, он медленно поехал к "зебре", а когда увидел мажорку, было уже слишком поздно: за считанные секунды отреагировать не удалось бы никому.

"Все случилось так быстро, что я даже не сразу понял, что произошло. Автомобиль Lexus выскочил на перекресток внезапно, из ниоткуда! Я не видел его и не мог видеть, поскольку Lexus вылетел на перекресток с бешеной скоростью", - пояснил Геннадий Дронов.

Владелец Volkswagen Touareg добавил: хорошо понимает последствия этого страшного случая, выражает слова соболезнования семьям погибших и очень сожалеет, что все произошло именно так.

Источник: https://from-ua.com



