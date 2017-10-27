Экономист: В 2017-2020 годы роста доходов украинцев не будет

27.10.2017 13:29

Если раньше украинец мог без проблем найти работу с зарплатой 400-500 евро, то теперь такие доходы возможны только на заработках за границей. Майдан отбросил экономику Украины в 90-е годы. Еще в 2014-м были разговоры о том, что "еще чуть-чуть и будет экономическое чудо", но сейчас уже и власть признает: экономический рост будет в будущем, и это будущее неопределенное. Об этом на своей странице в соцсети написал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Прошло почти четыре года, а зарплата в Украине находится на уровне 200 евро, хотя до майдана она была на уровне 400 евро, - констатировал эксперт. - И нет никакой надежды, что даже через 5-7 лет зарплата вырастет до уровня 2013 года. Поэтому сейчас для многих украинцев даже не стоит вопрос, ехать или не ехать, а стоит вопрос, куда и как уехать".

В украинских гастарбайтерах заинтересованы Польша и Россия, правда, только в тех, кто готов работать на рабочих профессиях и получать зарплату меньше, чем местные. За границей не нужны банкиры или менеджеры, там и своих начальников хватает. И тут проблема: для нашего человека, который тут был пусть небольшим, но начальником, ехать в Польшу работать грузчиком на складе обидно. Но другого выхода нет.

"С учетом экономических событий можно четко сказать, что с 2017 по 2020 годы никаких существенных улучшений в доходах украинцев не произойдет, - уверен Охрименко. - Время от времени будет расти номинальная зарплата в гривне, но цены будут расти быстрее. Поэтому уровень реальных доходов украинцев даже в 2023 году не достигнет уровня 2013 года. Возможно, это удастся сделать позже. И все это время украинцам придется выживать, причем, скорее всего, на заработках за границей".

Если раньше украинец мог без проблем найти работу в Украине с зарплатой 400-500 евро, то теперь такие доходы возможны только на заработках за рубежом, продолжает экономист. Но благодаря обесцениваю гривны, 400 евро в Украине – это вполне приличные деньги. Так что практически каждый сегодня стоит перед выбором: ехать на заработки за границу или сидеть в Украине и слушать фантазии нашего президента и премьера.