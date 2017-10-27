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Когда «новые» пенсионеры получат новые пенсии?

27.10.2017 18:05
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Когда «новые» пенсионеры получат новые пенсии?

Увеличение пенсий до актуального размера будет происходить постепенно по определенной формуле. Такое заявление сделал П. Розенко, заместитель премьер-министра Украины, передает zi.dn.ua.

Так называемый процесс «осовременивания» планируют вводить в постоянный режим. Никаких дополнительных решений для этого принимать не планируют.

Также П. Розенко заявил, что формулу «осовременивания» полностью прописали в законодательстве. Основные параметры для ее увеличение — инфляция и рост заработной платы.

На данный момент, по словам вице-премьер-министра, наибольшие доплаты получают те, кто вышел на пенсию до 2014 года. Процесс осовременивания приостановили при прошлом правительстве в 2011 году. В итоге за 6 лет возникла существенная проблема социальной справедливости.
Не смотря на то, что размер минимальной пенсии вырос на 600 грн, тем, у кого была высокая зарплата и существенный трудовой стаж, пенсии ни разу не пересчитали. Так что очевидно, что те, кому за все это время так и не пересчитали пенсию.

Так что сейчас, в первую очередь, будут пересчитывать пенсию тем, кто выходил на пенсию до 2014 года. Тем же, кто вышел после, пенсию будут пересчитывать автоматически, но уже в 2019 году.



Теги: Украина, Донбасс, пенсионер, пенсионный фонд, инфляция, трудовой стаж, пенсионная реформа, повышение
 
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