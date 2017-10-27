На киевских кладбищах установят камеры видеонаблюдения

27.10.2017 18:29

В Киеве планируют установить камеры видеонаблюдения и новое освещение на кладбищах. Об этом в комментарии 44.ua сообщил заместитель директора Ритуальной службы специализированного КП "Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания" Дмитрий Бочаров.

"Программой экономического и социального развития Киева на 2017 год предусмотрено строительство сетей видеонаблюдения и освещения на Военном, Лесном, Городском и Байковом кладбищах. Строительство видеонаблюдения позволит предотвратить акты вандализма на территории кладбищ, кражи и разрушению памятников. Кроме того, уменьшит социальное напряжение в связи с повреждениями", - сообщил Дмитрий Бочаров

Он добавил, что на проектные работы по четырем объектам из бюджета выделено 700 тыс. грн. Стоимость строительных работ будет определена после проведения экспертизы и утверждения проекта. Начало строительства запланировано на март 2018 года.

Напомним, как сообщалось ранее, на Байковом кладбище построят туалет.