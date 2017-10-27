"Никакими деньгами нельзя окупить двух моих девочек”, - бабушка и мать дочери и жены героя АТО, погибших в резонансном ДТП в Харькове, отказалась от "помощи" Зайцевых

27.10.2017 12:49

Вместо празднования 20-летия Анастасии Сокол ее бабушка устроила поминки по случаю 9 дней с момента ее гибели. В жутком ДТП в Харькове девушка погибла вместе с матерью Аллой Сокол. Бабушка погибших отказалась принять деньги от семьи фигурантки дела о смертельной аварии Елены Зайцевой, передает “Диалог.UA”.

Женщина говорит, что к ней приезжала мама подозреваемой, но убитая горем харьковчанка отказалась от общения с ней.

Мать и бабушка погибших оплакивает родных и пока не думает о судах с виновниками ДТП.

Ранее сообщалось, что среди жертв внедорожника Зайцевой оказались дочь и супруга трагически погибшего героя АТО. Его соратники пообещали следить за судебным процессом и сделать все для справедливого наказания виновных.