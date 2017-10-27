- Комиссар Хан против плана Маршалла: идея масштабной помощи Украине теряет поддержку19:19
- От автобуса ничего не осталось: в страшном ДТП в Польше разбился бус с украинцами, пятерых выживших спасают врачи18:54
- На киевских кладбищах установят камеры видеонаблюдения18:29
- Когда «новые» пенсионеры получат новые пенсии?18:05
- Михомайдану нужны трусы, а Киеву - свободные дороги16:41
- РФ нашла повод, чтобы стянуть войска к украинской границе15:59
- Почему в украинских супермаркетах нет овощей, а собственники земли прозябают в нищете15:39
- МОЯ ИСТОРИЯ: как в Киеве наживаются на девушках, которые хотят стать патрульными14:40
- Предложения по закручиванию гаек в стране уже положили на стол президенту14:22
- Экономист: В 2017-2020 годы роста доходов украинцев не будет13:29
Стали известны новые детали переговоров Волкера и Суркова по Донбассу
Посланник российского президента Владислав Сурков опаздывал на встречу. В одном из отелей Белграда его ожидал представитель американского президента Курт Волкер. Сербия - одна из немногих стран, куда все еще могут приехать высокопоставленные российские чиновники, оказавшиеся под санкциями. Сурков - Волкер - это мост между Вашингтоном и Москвой, а их встреча в Белграде 7 октября стала новой площадкой для обсуждения российско-украинской войны. Украинские дипломаты, знакомые с ситуацией, пересказали LIGA.net некоторые детали встречи Суркова и Волкера.
Разговор двух посланников состоял из трех блоков: первый блок - короткий ланч, затем около часа общение наедине, и последний блок - общение в составе делегаций, куда входят помощники и советники посланников. Волкер озвучил ряд предложений, согласованных с Киевом, Берлином и Парижем. Ключевое: миссия ООН - да, но она должна быть и на захваченном РФ участке границы.
Обсуждались этапы введения миротворческой миссии. На каком этапе должна начаться политическая часть - амнистия, выборы. Совместная идея Украины и союзников - три этапа. Первый предполагает развертывание миссии и закрепление ее на местности; второй - выведение российских войск и параллельное формирование международными силами ООН местной полиции из числа непричастных к убийствам местных жителей; третий этап - организация силами ОБСЕ выборов в отдельных районах Донбасса, ныне оккупированных РФ.
- Владислав, просто скажи мне, к чему вы готовы. Мы уже много говорили.
- Наша позиция очень простая: мы готовы говорить о миротворцах в Донбассе. Мы хотим, чтобы это исходило от нас. Мы заинтересованы в том, чтобы наша мирная инициатива была поддержана.
Разговор в таком ключе - ни о чем - продолжался длительное время. Реплики Суркова сводились к тому, что Россия поддерживает миссию ООН - по своему образцу. И вообще Москва хочет прекратить войну против Украины, вернуться за международный стол. Но между строк сквозило реальное отношение к происходящему: в марте 2018 года президентские выборы в России, и до их окончания никакого прогресса в отношениях не будет.
- Хорошо, тебе известно, что все карты на столе, есть предложения. Что надо сделать, чтобы процесс ускорился? Давай говорить о сроках.
- Мне сложно говорить о датах.
- Так мы двигаемся по плану или нет? - настаивал Волкер.
- Нам надо подумать, - снова отвечал Сурков.
Очередная встреча представителей США и РФ ничем не закончилась. Договорились встретиться еще раз в следующем месяце. А пока Волкер решил 27 октября посетить Киев - оценить внутреннюю обстановку в Украине. И готовность к компромиссам.
"Должен быть полицейский компонент"
"Формально все переговоры продолжаются. Но по сути все стоит на одном месте. Мы готовим планы, придумываем компромиссы, круглосуточно ведем сложные переговоры. А затем все это перечеркивается россиянами. Они не хотят никаких движений вперед. Более того, есть информация, что в окружении Путина снова заговорили о необходимости эскалации накануне выборов в РФ: мол, а давайте еще одну войнушку в Донбассе устроим, рейтинги поднимем, сплотим народ до 100%, а потом отыграем назад после выборов", - делится с LIGA.net один из дипломатов.
Сценариев, как и ранее, достаточно много. Но ближайший круг Путина ограничен. В него входит всего около 10 людей, и преимущественно это силовики, среди которых Герасимов, Патрушев, Чемезов (детальнее об окружении Путина в спецпроекте Война - 2017).
"Вся информация о планах Москвы доходит обрывками, осколками. Мы способны собрать не очень много, чтобы на 100% прогнозировать действия РФ. Но вариант еще одной эскалации - у него на столе", - говорит высокопоставленный собеседник в украинской власти.
В последнее время, считают дипломаты в Киеве, Сурков стал терять свое влияние. "Он хочет быть большим политиком, но сегодня вокруг него наверху в Кремле только его враги. Ну а полный бардак в оккупированных районах бьет по нему даже в глазах Путина. И речь не о личных симпатиях. Туда (боевикам) вкачиваются деньги, но разворовываются. Промышленность так и не возобновили, ничего не смогли наладить - сплошной провал. Только к выборам все подготовили, которых не будет", - категоричен другой дипломат.
Путин, тем временем, продолжает на личных встречах с Меркель и Трампом, или через посредников передавать месседж в ЕС и США, что если закрыть границу - "украинцы всех в Донбассе вырежут". "Естественно, он в это сам не верит. Но он создает мифы. Он привык создавать их на телевидении и пытается убедить остальных, что это правда. Всех пугает", - говорят осведомленные переговорщики.
Изначально в Кремле планировали выгодно использовать тему миротворцев в Украине, мол, раз есть украинский взгляд на миротворческую миссию в Донбассе, давайте и мы сформируем свой, а потом заставим всех искать с нами компромисс. Но в итоге формат приемлемого для союзников Украины компромисса Россию не устраивает, и ей приходиться тормозить собственную инициативу - по ряду причин. Главная: Украина согласовывает свои позиции с Западом, а после этого Москве сложно спорить, потому что спор получается не с ненавистным Киевом, а с целым Европейским Союзом в лице Берлина и Парижа.
Для Украины тема миротворцев ООН - это фактически план по выводу российских войск из Донбасса. "Это возможность реализовать формулу: русские уходят, а международный контингент - заходит. Но перед этим будет масса этапов. Первый - голосование в Совбезе ООН, затем соглашение о размещении сил, где Совет внесет условные 250 правок. Это длительный процесс. На годы. Потом нам еще предстоит решать, на каких основаниях брать оккупированные районы. В таком виде, как сейчас, они никому не нужны", - говорят LIGA.net собеседники в МИД.
Но Украина готова на компромиссы. Это, говорят дипломаты, больше всего подкупает западных партнеров: видя готовность Украины к трудным шагам (один из них - продление не введенного в действие статуса ОРДЛО парламентом), союзники даже не заикаются о большем: Киев делает. А где ваши шаги, Москва?
По теме миротворцев дипломаты готовы идти еще дальше. Например, один из "хрупких сценариев": после вывода российских войск, когда наступит амнистия, под контролем ООН создадут местную полицию. Формально - ту самую, о которой просила Москва в Минске. Это - боснийский сценарий. И с одной стороны, россияне вроде бы получают то, чего хотели; с другой - совершенно не то, а потому Кремль тормозит переговоры и ищет лазейки.
Пока силы ООН будут заняты местной полицией, миссия ОБСЕ займется подготовкой выборов. И тут тоже - масса подводных камней. Украина хочет, чтобы ОБСЕ имела административные функции и готовила оккупированные районы к выборам. По времени - это минимум год. И снова-таки не вписывается в пожелания России усадить в Донецке и Луганске марионеточные режимы - потому что выборы придется проводить демократично. Либо их не будет совсем.
Ускорить и согласовать процесс - одна из задач Волкера. Но и здесь, во всяком случае пока, Москве не удается добиться успеха. Впрочем, Киеву тоже нелегко, ведь у Вашингтона своя игра.
Зачем Волкер летит в Украину
Климкин и Волкер еще вчера согласовали общие позиции и план визита. Глава МИД сообщил результат: "Есть четкая общая позиция. Не может быть никакой легализации тех, кто сейчас находится на оккупированном Донбассе. И все попытки России сделать это однозначно безрезультатны".
Также, по словам Климкина, не может быть речи о том, чтобы совмещать во времени выборы на оккупированных территориях и решение вопросов безопасности. "Сначала - неотложные меры по установлению минимального уровня безопасности. Потом международный компонент постепенно начинает контролировать всю оккупированную территорию, включая неконтролируемый сейчас участок границы с Россией. И только после этого мы начинаем думать о дальнейших шагах", - пояснил он.
Но это все-таки украинские пожелания. Волкер - аналитик с огромным стажем, дипломат, способный на неординарные подходы к решению задач, говорят знающие его люди. Вопрос в том, какие задачи ему поставлены. Собеседники LIGA.net - как в Украине, так и за рубежом - утверждают, что он имеет достаточно полномочий от президента Трампа для решения вопросов "на месте" без дополнительных консультаций.
В этом смысле Украине необходимо добиться главного: сохранить и, по-возможности, усилить санкции против РФ. Санкции остаются сильнейшим оружием в давлении на Россию. Но если во времена Барака Обамы о них хотя бы говорили как об инструменте защиты демократии, то в руках Дональда Трампа они могут превратиться в инструмент исключительно экономический: делитесь, подвиньтесь и мы договоримся.
Высокопоставленные собеседники LIGA.net во власти утверждают, что россияне организовали масштабную лоббистскую кампанию в Вашингтоне, нанимая "всех подряд". "Задача в том, чтобы либо добиться того, чтобы та или иная компания не попала в список санкций, либо была оттуда исключена", - говорят дипломаты.
Изначально в Украине были опасения, что этому процессу - прагматичному подходу к ведению дел с РФ - может помочь Волкер, как главный связной с Кремлем: как для выдвижения возможных ультиматумов, так и для поиска приемлемых для США компромиссов. Но собеседники LIGA.net в Вашингтоне такую роль Волкера исключают.
Вице-президент Института мира и бывший посол США в Украине Уильям Тейлор отозвался о Волкере как о грамотном специалисте, задача которого - найти взаимовыгодное решение, включая интересы Украины. Также позитивно о Волкере отозвался бывший посол США в РФ, экс-замгенсекретаря НАТО Александр Вершбоу.
Есть и заслуживающие внимание детали в позиции самого Волкера. Последний ретвит на его странице в Twitter посвящен тому, что, несмотря на якобы "прекращение огня", за последний год были убиты 164 украинских военнослужащих.
В четверг вечером в российских СМИ появилась информация, что Сурков хочет поговорить с Волкером по телефону. Вероятно, Суркову придется искать аргументы, почему Украина должна на фоне непрекращающейся войны приступать к политическому блоку минских соглашений - чтобы хотя бы Волкера убедить в том, что в этом есть малейшая логика.
Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, Белград, ООН, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, Сурков
- Россия уже отказывается от согласия на размещения миротворцев ООН по всему ОРДЛО
- "США этой смерти не простит - Путин может получить жесткий ответ", - эксперты о влиянии гибели сотрудника ОБСЕ в "ЛНР" на урегулирование кровопролития в Донбассе
- В. Нимченко: Признание Донбасса временно оккупированной территорией - преступление против государственности
- Путин и Донбасс: эксперт назвал реальное условие вывода “ихтамнетов” из "Л/ДНР"
- Пономарь: Американский кнут и немецкая морковка меняют позицию Путина по миротворцам на Донбассе
- Израильский политолог: Трамп и Польша имеют огромный «зуб» на Порошенко
- Сюжет о мальчике, пострадавшем под Мариуполем, получил мировое признание. ВИДЕО20:53
- Мракобесие в "ДНР": "верховный суд" запретил четыре "экстремистские" книги на территории недореспублики20:11
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни19:44
- ОБСЕ заявила о неизбежности эскалации на Донбассе17:01
- Вблизи Мариуполя пьяный солдат потерял автомат16:20
- В Донецкой области арестован вербовщик, который работал на боевиков «ДНР»15:20
- Плотницкому уже не до "республики": в "ЛНР" конфликт между ведущими группировками боевиков вышел на финишную прямую - выяснилось, кто и с кем опять "на ножах"15:01
- Прифронтовая Авдеевка осталась без отопления14:05
- “Взяли в плен, расстреляли, а тело выбросили в качестве приманки”, - боевики “ДНР” молятся за “зашкваренного” Черного13:51
- ОБСЕ обнаружила танки и Грады сепаратистов13:11
- Сюжет о мальчике, пострадавшем под Мариуполем, получил мировое признание. ВИДЕО20:53
- 13 ненужных вещей20:30
- Мракобесие в "ДНР": "верховный суд" запретил четыре "экстремистские" книги на территории недореспублики20:11
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни19:44
- Комиссар Хан против плана Маршалла: идея масштабной помощи Украине теряет поддержку19:19
- От автобуса ничего не осталось: в страшном ДТП в Польше разбился бус с украинцами, пятерых выживших спасают врачи18:54
- На киевских кладбищах установят камеры видеонаблюдения18:29
- Когда «новые» пенсионеры получат новые пенсии?18:05
- Парламент Каталонии принял решение по отделению от Испании17:42
- Кремль потерял последнюю надежду: американские санкции скоро "ударят" по России с новой силой - госсекретарь США Тиллерсон одобрил "черный список" против РФ17:19
- 13 ненужных вещей20:30
- Названо занятие, лучше всего оберегающее человека от онкологии09:02
- Повышение пенсий: Как отреагируют цены на продукты?07:48
- Как можно избежать развода? Советы для мужчин и женщин21:30
- Заметки из прифронтового блокнота: После дождика в субботу 21:00
- Точка на карте: Кривая коса - коготь осеннего шторма20:06
- Медики объяснили, почему тыква обязательно должна быть в вашем рационе18:30
- Появилась карта обновления Донетчины14:50
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче13:45
- Шахтёры требуют заработанное13:25
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"
- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке
- Второй участник ДТП в Харькове разбил вдребезги все оправдания Зайцевой
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"
- Сбежавший в Россию наемник "ДНР" угрожает убивать москвичей: стало известно, как террориста из Донбасса жестоко унизили в Москве. ВИДЕО
- Пономарь: Путин говорит Трампу «из Донбасса мы уйдем, а в Крыму нужно ввести какой-то переходный период»
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез
- Мост в Крым могут подорвать? Стало известно о неожиданном распоряжении Путина по скандальной стройке
- Поддельный McDonalds, наемник-бомж и цены в “ДНР”: как сегодня живет оккупированный Донецк. ВИДЕО