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БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ: ДИНАМІКА І ДЕМОГРАФІЯ
Рівень безробіття — кількісний показник, який визначається як відношення кількості безробітних до загальної кількості економічно активного працездатного населення країни (регіону, соціальної групи), і виражається у відсотках.
За останні 4 роки рівень безробіття в Україні знизився на 0,3 відсотка. Такі дані в жовтні оприлюднила Державна служба статистики. Якщо у вересні 2013 року в Україні безробітні становили 1,5% від загальної кількості працездатного населення, то зараз вони складають всього 1,2%. Найвищим рівень безробіття за останні 4 роки був у 2014-му: тоді без роботи офіційно залишалися 1,6% громадян України працездатного віку. Починаючи з 2015-го відсоток непрацевлаштованих почав демонструвати динаміку до зниження.
Цікавий такий момент: за даними Держстату, щороку з січня по вересень кількість безробітних стабільно зменшується. У 2013 році за 9 місяців роботу знайшли 422,1 тис. осіб, які на початку року були безробітними, в 2014-му – 418,1 тис., в 2015-му – 407,4 тис., в 2016-му – 341 5 тис. В цьому році така тенденція збереглася: у вересні безробітних було на 303 тис. менше, ніж у січні.
Додамо також, що у вересні 2017 року за показником наповненості ринку праці вакансіями країна повернулася приблизно до рівня 2014 року. Чотири роки тому на одне робоче місце претендувало в середньому 5 осіб, сьогодні – 4. Як і у випадку з відсотком безробітних, на початку року кількість людей, що не мають роботи, була традиційно більшою, ніж наприкінці. Найважчоою в цьому плані ситуація була в 2015-2016 роках: в січні 2015-го на одну незакриту вакансію претендувало 13 осіб, у вересні того ж року – 10, у січні 2016-го – аж 16 осіб. Далі ситуація дещо стабілізувалася.
Источник: zrada.today
Теги: Украина, Донбасс, безработица, демография
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