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Бизнесмен рассказал, как путинские террористы разграбили его предприятие

28.10.2017 21:10
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Бизнесмен рассказал, как путинские террористы разграбили его предприятие

Бизнесмен из оккупированной Горловки Вадим Минзюк стал жертвой беспредела со стороны оккупантов.

По словам мужчины, в июле 2014 года, профессионально обученные россияне подогнали РСЗО "Град" к его предприятию, после чего выпустили ракету сперва в одну, а затем и в противоположную сторону, таким образом отруботав по "своим".

В рассказе мужчины упоминаются Пургин, Гиркин он же Стрелков, жестокие расправы над местными жителями и другие "прелести русского мира".

Источник: tribun.com.ua



Теги: Донбасс, Путин, бизнесмен, террористы
 
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