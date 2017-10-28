Цены на огурцы стремительно падают

28.10.2017 16:30

Украинские комбинаты вынуждены активно снижать цены на огурцы, в результате чего эта продукция сегодня уже обходится покупателям заметно дешевле, чем в конце октября 2016 года.

Так, на данный момент огурец в южных областях страны поступает в продажу по 15-20 грн/кг (0,48-0,64 евро/кг), а это на 12-20% дешевле, чем неделей ранее. В остальных регионах снижение цен еще более значительное.

В пятницу комбинаты ведут отгрузки огурца по 20-24 грн/кг (0,64-0,77 евро/кг), что на 20-26% дешевле, чем неделю назад.

По словам игроков рынка, давление на цены оказывает увеличение предложения продукции из летних теплиц, что стало возможным благодаря улучшению погодных условий в ряде областей в начале недели. В то же время спрос на огурец существенно снизился, что привело к скоплению на складах компаний значительных объемов нереализованной продукции.

Отметим, что на данный момент цены на огурец на украинском рынке уже в среднем на 15% ниже, чем в аналогичный прошлогодний период. При этом многие участники рынка пока не видят перспектив улучшения ситуации, учитывая обилие предложения. Более того, они не исключают, что уже в ближайшее время на рынок может начать поступать продукция из Турции, что окажет дополнительное давление на цены.

Источник: delo.ua