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ЧИ СПРАВДІ ОЛЕГ ЛЯШКО ТАКИЙ ЩАСЛИВЕЦЬ — ПЕРЕВІРИТЬ НАБУ
28.10.2017 14:30
НАБУ перевіряє обставини декларування головою фракції "Радикальної партії україни" Олегом Ляшком 571 тис. гривень виграшу в Українській національній лотереї. Про це в інтерв'ю "5 каналу" повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає канал 112 з посиланням на "Українські Новини".
"Ми перевіряємо це (обставина - ред.)", - сказав він. Інших подробиць Ситник не повідомив.
Нагадаємо, у статті про доходи та подарунки Ляшко зазначив, що тричі виграв у "Української національної лотереї". Суми виграшів склали 283 560 грн, 153 485 грн та 134 тис. грн. Таким чином, лідер "радикалів" виграв 571 тисяч гривень.
Источник: zrada.today
Теги: Донбасс, декларация, Олег Ляшко, НАБУ
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