Депутати повідомили про подробиці обговорення з Волкером питання миротворців ООН на Донбасі та інших тем

28.10.2017 17:10

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер розповів на зустрічі з народними депутатами, яким чином ініціатива про введення миротворців на Донбас може бути винесена на голосування в Раді Європи ООН.

"Курт Волкер розповів про хід переговорів із російською стороною, розповів про хід питання щодо миротворців: які питання узгоджуються, яким чином це питання може бути поставлене на голосування в security council (Рада безпеки - ІФ) ООН", - розповів агентству "Інтерфакс-Україна" народний депутат із фракції "Батьківщина" Олексій Рябчин за підсумками зустрічі К.Волкера з народними депутатами в Києві.

За його словами, спецпредставник зазначив, що нині відбувається погодження позицій, які будуть відображені у відповідній резолюції, триває робота над документом.

"Зараз точаться переговори, і вони повністю відповідають тому, що заявила українська сторона - про те, що миротворці повинні... контролювати весь район конфлікту, повинні контролювати українсько-російський кордон, плюс ще низка дипломатичних пунктів, які озвучуються, щоб вони були внесені в резолюцію", - розповів народний депутат.

За словами О.Рябчина, він поставив К.Волкеру питання щодо законопроекту (№7163) про особливості державної політики із забезпечення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донбасу, який парламент ухвалив у першому читанні.

"Наскільки вплине те, що Рада нарешті, на четвертий рік війни, може назвати Росію країною агресором... Його відповідь не можу цитувати. Але суть полягала в тому, що якщо Росія зіткнеться з реальністю того, що робиться, в цьому не буде нічого надприродного - якщо речі будуть названі своїми іменами", - розповів парламентар.

При цьому він зазначив, що спецпредставник Держдепу не висловлював якихось прохань чи побажань щодо голосування в другому читанні цього законопроекту.

"Та реальність, яка буде, ми матимемо з нею справу як дипломати", - передав слова К.Волкера народний депутат.

У свою чергу народний депутат із фракції "Блок Петра Порошенка" Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook за підсумками зустрічі, посилаючись на К.Волкера, написав, що "можливо, до кінця року, буде резолюція РБ ООН по миротворчій місії".

В.Ар’єв розповів, що, за словами спецпредставника США, Росії дуже не подобається законопроект про реінтеграцію Донбасу, а також, що Україна - єдина сторона, яка показує прагнення до виконання Мінських угод.

"Обама був неправий в питанні ненадання Україні летальної зброї і перерахував мінімум три фактори, які свідчать про те, що надати зброю можна", - розповів нардеп, посилаючись на К.Волкера.

У свою чергу народний депутат від фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук також зазначив, що резолюція ООН щодо миротворчої місії на сході України може бути готова до кінця цього року. "На його (К.Волкера - ІФ) особисту думку, резолюція ООН щодо миротворчої місії може бути готова до кінця поточного року (розміщення на всій тимчасово окупованій території на сході країни)", - написав А.Тетерук на сторінці у Facebook в суботу після зустрічі.

Він зазначив, що спецпредставник Держдепу повідомив про хід переговорів із РФ щодо врегулювання ситуації на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також відповів на запитання щодо анексованого Криму. При цьому А.Тетерук зауважив, що не всі деталі цієї бесіди можна розкривати.

Серед обговорюваних тез, за словами парламентаря, - позиція США щодо Криму: "Коли б не повернулись українські території (через рік або п'ять років), США будуть допомагати Україні в їх поверненні, а Крим ніколи не буде визнаний російським".

За словами А.Тетерука, К.Волкер констатував, що Росія не зробила нічого "в процесі припинення вогню і початку виконання Мінських домовленостей". "Тож зараз черга Росії робити свої кроки. США будуть тиснути на Росію, аби її війська покинули територію України", - озвучив позицію спецпредставника Держдепу депутат.

Источник: ua.interfax.com.ua