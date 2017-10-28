Донька загиблої у ДТП у Харкові цілу ніч шукала матір по місту: жахливі деталі

28.10.2017 15:30

14-річна Еля – дочка Наталі Умаєвої, яка стала жертвою жахливої ДТП у Харкові 18 жовтня, з собакою усю ніч шукала маму по місту.

Про це "ГХ" розповіла подруга загиблої жінки Ольга Козлова.

"За секунди до аварії Наталя розмовляла по телефону з донькою. Потім в трубці почувся страшний скрегіт, Еля стала кричати, але замість мами відповів незнайомий чоловік, сказав, що сталася страшна аварія. Дівчинка взяла собаку, корм для неї і пішла шукати маму", – розповіла подруга загиблої.

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Вона додала, що 14-річна дитина всю ніч шукав свою маму по лікарнях. Знайшла дівчина матір у морзі на Дмитрівській.

Підлітку з собакою теж нічого не сказали. Лише попросили привести когось із дорослих. Еля покликала одну з маминих подруг – так все і з'ясувалося,

– зазначила жінка.

Подруга загиблої розповіла, що та була родом з Маріуполя, виросла в родині моряка і сама мріяла бути морячкою.

"Вона закінчила хіміко-біологічний факультет Харківського педінституту і працювала хіміком. А після народження дітей отримала другу вищу, за економічною спеціальністю – провчилася у Міжрегіональній академії управління персоналом, викладала там, мала науковий ступінь і професорську посаду. Але пару років тому звільнилася і займалася сім'єю, дітьми", – додала вона.