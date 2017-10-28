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МЕНІ ВАЖКО ДИВИТИСЬ, ЯК СТРАЖДАЮТЬ УКРАЇНЦІ: КООРДИНАТОР ООН РОЗПОВІВ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ МІСІЇ
В ефірі "5 каналу" координатор системи ООН в Україні, гуманітарний координатор Ніл Вокер розповів про діяльність організації в Україні.
"Коли я приїхав сюди більше трьох років тому, криза дуже відчувалася, як відчувається і зараз, але зараз це відчуття кризи відрізняється від того, що було коли я вперше приїхав", - розповідає Вокер.
Він зазначив, що створена моніторингова місія фінансувалася безпосередньо з коштів офісу генерального секретаря.
Крім того, місія фіксує випадки довільних страт, затримань, тортур та смертельні випадки.
Він розповів, що також здійснюється гуманітарна допомога, завдяки якій буквально мільйони українців отримали їжу, воду, притулок в результаті зусиль Організації Об'єднаних Націй.
"Ми отримали кошти від найбільш донорських організацій у світі, і ми витратили ці кошти на реконструйовані притулки. На реабілітацію водних систем та насосних станцій, придбання ліків та продуктів харчування тощо", - зауважив Вокер.
Така допомога постійно відправляється по обидва боки від контактної лінії.
"Мені дуже важко спостерігати як страждають українці, особливо ті, що проживають на лінії зіткнення" – заявив координатор ООН.
Теги: Донбасс, украинцы, ООН, миссия
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