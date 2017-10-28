Нововведення для автомобілістів: новий швидкісний режим і причини для зупинки

28.10.2017 12:30

В проекті закону Кабінету Міністрів пропонують дозволити поліції зупиняти будь-яку машину, щоб перевірити водіїв на вміст алкоголю в крові, а також посилити вимоги щодо максимальної швидкості.

Про це повідомляє Realist.

На даний момент поліція має право зупинити автомобіль тільки в двох випадках: водій порушив ПДР або ж у правоохоронців є обґрунтовані підозри, що водій автомобіля порушив правила чи закон.

Однак в проекті закону, який Кабінет Міністрів закликає прийняти, пропонується розширити перелік підстав для зупинки автомобілів. Поліцейським пропонують дозволити зупиняти будь-які машини для перевірки водіїв на алкогольне сп’яніння. Причому зупиняти й перевіряти водіїв будуть у місцях, де найчастіше трапляються автолюбителі, які знаходяться напідпитку.

У той же час міністр інфраструктури Володимир Омелян впевнений, що в Україні потрібно ввести обмеження швидкості – не вище 50 км/год – і затвердити «драконівські штрафи». Пропозиції з посилюванням покарання за порушення правил чиновник пообіцяв розробити до кінця цього року. Про те, що чиновники збираються кардинально посилити покарання для водіїв, заявив і заступник голови Координаційної ради Загальнонаціонального форуму безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв.

Нагадаємо, в Україні вже в недалекому майбутньому буде оновлена процедура складання іспитів на водійські права. Чиновники розраховують впровадити фото- і відеофіксацію всього процесу для його більшої прозорості. Крім цього, українці зможу оскаржити рішення екзаменатора.

Раніше в МВС опублікували деталі нових тестів з правил дорожнього руху.

Зазначимо, до кінця року в Україні можуть запровадити директиву Європейського союзу щодо водійських прав. На даний момент Кабінет міністрів України розглядає варіанти застосування положень в країні.

Окрім того, згідно ініційованим змінам народними депутатами до правил дорожнього руху і їх порушників, на водіїв очікуютьзапровадження пунктів тверезості на дорогах, а також застосування процедур автоматичної відеофіксації порушень, жорсткі штрафи, йрадикальне посилення покарання за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.