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Нововведення для автомобілістів: новий швидкісний режим і причини для зупинки
В проекті закону Кабінету Міністрів пропонують дозволити поліції зупиняти будь-яку машину, щоб перевірити водіїв на вміст алкоголю в крові, а також посилити вимоги щодо максимальної швидкості.
Про це повідомляє Realist.
На даний момент поліція має право зупинити автомобіль тільки в двох випадках: водій порушив ПДР або ж у правоохоронців є обґрунтовані підозри, що водій автомобіля порушив правила чи закон.
Однак в проекті закону, який Кабінет Міністрів закликає прийняти, пропонується розширити перелік підстав для зупинки автомобілів. Поліцейським пропонують дозволити зупиняти будь-які машини для перевірки водіїв на алкогольне сп’яніння. Причому зупиняти й перевіряти водіїв будуть у місцях, де найчастіше трапляються автолюбителі, які знаходяться напідпитку.
У той же час міністр інфраструктури Володимир Омелян впевнений, що в Україні потрібно ввести обмеження швидкості – не вище 50 км/год – і затвердити «драконівські штрафи». Пропозиції з посилюванням покарання за порушення правил чиновник пообіцяв розробити до кінця цього року. Про те, що чиновники збираються кардинально посилити покарання для водіїв, заявив і заступник голови Координаційної ради Загальнонаціонального форуму безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв.
Нагадаємо, в Україні вже в недалекому майбутньому буде оновлена процедура складання іспитів на водійські права. Чиновники розраховують впровадити фото- і відеофіксацію всього процесу для його більшої прозорості. Крім цього, українці зможу оскаржити рішення екзаменатора.
Раніше в МВС опублікували деталі нових тестів з правил дорожнього руху.
Зазначимо, до кінця року в Україні можуть запровадити директиву Європейського союзу щодо водійських прав. На даний момент Кабінет міністрів України розглядає варіанти застосування положень в країні.
Окрім того, згідно ініційованим змінам народними депутатами до правил дорожнього руху і їх порушників, на водіїв очікуютьзапровадження пунктів тверезості на дорогах, а також застосування процедур автоматичної відеофіксації порушень, жорсткі штрафи, йрадикальне посилення покарання за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.
Теги: Донбасс, остановка, режим, автомобилисты
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