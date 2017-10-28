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Парубий рассказал Волкеру об украинских потерях в зоне АТО
Спикер украинского парламента указал на активизацию российских оккупантов в Донбассе.
С начала 2017 года в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях погибли 162 украинских военнослужащих, сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
Во время встречи со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером в Киеве в пятницу, 27 октября, спикер указал на активизацию российских гибридных формирований в Донбассе.
"В последнее время российская агрессия только усиливается на востоке Украины. Только за последние два месяца погибли 10 и были ранены 70 украинских военнослужащих. А с начала года – 162 погибших", - рассказал Парубий американскому дипломату.
Напомним, в апреле в Министерстве обороны Украины сообщили о том, что за три года в Донбассе погибли 2 тысячи 652 военнослужащих, и еще 9 тысяч 578 бойцов - получили ранения различной степени тяжести.
Источник: zn.ua
Теги: Донбасс, АТО, потери, Парубий
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