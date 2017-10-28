Польща пропонує зовсім не європейську пенсію для заробітчан

28.10.2017 13:50

Видання «Gazeta Wyborcza» звертає увагу яким чином різноманітні посередники, заманюють старших українок на роботу до Польщі, бо, мовляв, ті будуть отримувати на старість польську пенсію, пише Польське радіо.

Формально, якщо заробітчанин попрацював якийсь час у Польщі і оплачував страхування, то згодом може мати шанс на польську пенсію, але дуже маленьку. Якщо ж, людина має право на проживання і працює кілька років, то тоді пенсія буде значно більшою. Тому справді може так бути, що Україна буде пересилати особі, яка раніше працювала там, пенсію до Польщі, а крім цього, вона матиме ще й зароблені у Польщі пенсійні гроші.

Наприклад, такій людині надходитиме з України до Польщі 200 злотих української пенсії, а за три роки роботи у Польщі, – ще польських 100 злотих. Разом це буде 300 злотих, на які, звичайно ж, не можна прожити. Але, в такому випадку, польський Заклад соціального страхування (ZUS) мусить такій особі доплачувати ще 700 злотих, щоб у людини, яка проживає у Польщі, була мінімальна польська пенсія.

Експерти вважають, що протягом наступного десятиліття до Польщі з України може виїхати на роботу 2-3 мільйони працівників.