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Полторак назвав причини шокуючих небойових втрат України

28.10.2017 20:10
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Полторак назвав причини шокуючих небойових втрат України

Головними причинами небойових втрат військовослужбовців в українській армії є хвороби, алкоголь і порушення заходів безпеки.

Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак, передає "112 Україна".

"Це буває, коли люди вмирають від хвороб, буває від порушень заходів безпеки. На жаль, є випадки, коли особовий склад вживає спиртні напої", - сказав міністр.

Нагадаємо, за даними головного війскового прокурора Анатолія Матіоса, починаючи з 2014 року, більше 10 тисяч українських військових загинули і були поранені не через бойові дії.



Теги: Украина, Донбасс, потери, Полторак
 
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