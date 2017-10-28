В Житомире приготовили самый длинный шашлык в Украине

28.10.2017 14:20

В Житомире в пятницу, 27 октября, был установлен новый национальный рекорд Украины по приготовлению наиболее длинного шашлыка на мангале. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в социальной сети Facebook, передает MIGnews.com.ua.

Известно, что организаторы, установившие рекорд, поджарили на мангале, длинна которого составила около 250 метров, более 320 килограмм мяса.

"Речь идет о рекорде - самый длинный в Украине и мире шашлык на мангале!",- написала Лана Ветрова на своей странице, прикрепив к посту фотографии самого длинного шашлыка страны и подчеркнув, что все блюдо организаторы бесплатно раздали прохожим.

Стоит отметить, что официальные представители Национального реестра рекордов, зафиксировав новое достижение, вручили сертификат, подтверждающий новый рекорд, победителям. При этом предыдущий подобный рекорд был зафиксирован в 2014 году и принадлежал жителю Тернополя.