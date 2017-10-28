Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Житомире приготовили самый длинный шашлык в Украине

28.10.2017 14:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Житомире приготовили самый длинный шашлык в Украине

В Житомире в пятницу, 27 октября, был установлен новый национальный рекорд Украины по приготовлению наиболее длинного шашлыка на мангале. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в социальной сети Facebook, передает MIGnews.com.ua.
Известно, что организаторы, установившие рекорд, поджарили на мангале, длинна которого составила около 250 метров, более 320 килограмм мяса.
"Речь идет о рекорде - самый длинный в Украине и мире шашлык на мангале!",- написала Лана Ветрова на своей странице, прикрепив к посту фотографии самого длинного шашлыка страны и подчеркнув, что все блюдо организаторы бесплатно раздали прохожим.
Стоит отметить, что официальные представители Национального реестра рекордов, зафиксировав новое достижение, вручили сертификат, подтверждающий новый рекорд, победителям. При этом предыдущий подобный рекорд был зафиксирован в 2014 году и принадлежал жителю Тернополя.



Теги: Житомир, рекорд, длина, шашлык
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх