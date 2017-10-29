Безработица в Украине: что говорит статистика и как изменится ситуация к зиме

29.10.2017 12:50

Недавняя статистика показала, что безработных в Украине стало меньше, сейчас на одно рабочее место претендует 4 человека. Сайт "Сегодня" разбился, как изменится ситуация на рынке труда к зиме и какие вакансии сейчас наиболее востребованы.

Как снизилось число безработных и чего ждать к зиме

По данным Госстата, в сентябре уровень безработицы в стране уменьшился на 2,9% по сравнению с августом 2017 г. Так, например, если в августе в стране насчитывалось почти 312 тыс. безработных, то в сентябре их стало 303 тыс. На 1 рабочее место сейчас претендует 4 человека.

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский ранее рассказал сайту "Сегодня", что вскоре незанятых станет еще меньше, а уровень безработицы упадет из-за оживления экономической активности в торговле и строительстве на фоне значительной трудовой миграции из страны.

В это же время аналитик агентства MPP Consulting Павел Мельник отметил, что кардинальных изменений уровня безработицы не будет. "В зиму заходим с показателем 9,6%, и до весны он должен остаться таким же", ­­ – рассказал эксперт.

Правда, как отметил Министр социальной политики Андрей Рева, безработных в Украине около 2 млн человек, просто только 300 тыс. из них состоят на учете в службе занятости.

"Чуть более 300 тысяч украинцев состоят на учете в службе занятости. Но есть методология Международной организацией труда, согласно с которой, в Украине уровень безработицы где-то на уровне 9%. Или 1 млн 900 тыс. человек. Это тот уровень безработицы, который реально существует в стране", ­– сообщил Рева изданию Комментарии.

Кто сидит без работы

К слову, безработных женщин по-прежнему больше. В Украине сейчас почти 172 тыс. неработающих женщин и 131 тыс. мужчин. Правда, по данным службы статистики, женщинам чаще удается найти работу. Например, за сентябрь этого года нашло работу чуть больше 30 тыс. человек, из них – 19, 2 тыс. женщины и всего 11,1 тыс. мужчины. Такая тенденция наблюдается с июня этого года.

А вот еще в апреле 2017 трудоустроилось наибольшее количество людей с начала года – 57, 5 тыс., то есть 22,1 тыс. женщин и 35,4 тыс. мужчин.

К тому же, по данным Госстата, жителям города найти работу гораздо сложнее: так, по состоянию на сентябрь этого года в стране 183,6 тыс. безработного городского населения и всего 119,4 тыс. сельского населения, такая ситуация остается неизменной уже довольно продолжительное время. Например, в начале года безработных горожан было 224,5 тыс., тогда как жителей сельской местности 204, 5 тыс.

Какие профессии пользуются спросом

Сейчас, как говорят отечественные эксперты, рынок вакансий в стране довольно разнообразный и насыщенный. Так директор по развитию Work.ua Сергей Марченко рассказал, что число вакансий постоянно растет.

"В первом полугодии 2017 количество вакансий выросло на 29,3% больше, чем в прошлом году", – пояснил эксперт.

Согласно статистике наибольшим спросом пользуются вакансии в сфере обслуживания, автобизнеса, строительства, логистики и различного производства. А вот сферы образования, финансовой, страховой и научной деятельности практически не востребованы. К слову, сейчас также значительно сократилось количество юридических вакансий.

Источник: segodnya.ua