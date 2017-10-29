- В 2018 году на строительство дорог предусмотрено более 40 млрд, - Гройсман20:10
- Оккупанты уничтожают Бахчисарайский ханский дворец19:30
- Спостерігачі розповіли про основні порушення на місцевих виборах19:10
- Прикордонники затримали російського шахрая, якого розшукував Інтерпол18:50
- Быков: Тягчайший грех российской власти, – она погрузила в состояние нравственного безумия огромное количество людей18:30
- "О законности вообще не идет речи". Представитель омбудсмена Чаплыга назвал "беспределом" рейд в киевском клубе Jugendhub18:10
- Под Харьковом произошло жуткое убийство школьника17:50
- В Одессе 40 человек в балаклавах пытались захватить воинскую часть15:50
- В Киеве полиция устроила рейд и задержания в ночном клубе15:30
- В Украине одна из крупнейших в мире теневых экономик14:50
Безработица в Украине: что говорит статистика и как изменится ситуация к зиме
Недавняя статистика показала, что безработных в Украине стало меньше, сейчас на одно рабочее место претендует 4 человека. Сайт "Сегодня" разбился, как изменится ситуация на рынке труда к зиме и какие вакансии сейчас наиболее востребованы.
Как снизилось число безработных и чего ждать к зиме
По данным Госстата, в сентябре уровень безработицы в стране уменьшился на 2,9% по сравнению с августом 2017 г. Так, например, если в августе в стране насчитывалось почти 312 тыс. безработных, то в сентябре их стало 303 тыс. На 1 рабочее место сейчас претендует 4 человека.
Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский ранее рассказал сайту "Сегодня", что вскоре незанятых станет еще меньше, а уровень безработицы упадет из-за оживления экономической активности в торговле и строительстве на фоне значительной трудовой миграции из страны.
В это же время аналитик агентства MPP Consulting Павел Мельник отметил, что кардинальных изменений уровня безработицы не будет. "В зиму заходим с показателем 9,6%, и до весны он должен остаться таким же", – рассказал эксперт.
Правда, как отметил Министр социальной политики Андрей Рева, безработных в Украине около 2 млн человек, просто только 300 тыс. из них состоят на учете в службе занятости.
"Чуть более 300 тысяч украинцев состоят на учете в службе занятости. Но есть методология Международной организацией труда, согласно с которой, в Украине уровень безработицы где-то на уровне 9%. Или 1 млн 900 тыс. человек. Это тот уровень безработицы, который реально существует в стране", – сообщил Рева изданию Комментарии.
Кто сидит без работы
К слову, безработных женщин по-прежнему больше. В Украине сейчас почти 172 тыс. неработающих женщин и 131 тыс. мужчин. Правда, по данным службы статистики, женщинам чаще удается найти работу. Например, за сентябрь этого года нашло работу чуть больше 30 тыс. человек, из них – 19, 2 тыс. женщины и всего 11,1 тыс. мужчины. Такая тенденция наблюдается с июня этого года.
А вот еще в апреле 2017 трудоустроилось наибольшее количество людей с начала года – 57, 5 тыс., то есть 22,1 тыс. женщин и 35,4 тыс. мужчин.
К тому же, по данным Госстата, жителям города найти работу гораздо сложнее: так, по состоянию на сентябрь этого года в стране 183,6 тыс. безработного городского населения и всего 119,4 тыс. сельского населения, такая ситуация остается неизменной уже довольно продолжительное время. Например, в начале года безработных горожан было 224,5 тыс., тогда как жителей сельской местности 204, 5 тыс.
Какие профессии пользуются спросом
Сейчас, как говорят отечественные эксперты, рынок вакансий в стране довольно разнообразный и насыщенный. Так директор по развитию Work.ua Сергей Марченко рассказал, что число вакансий постоянно растет.
"В первом полугодии 2017 количество вакансий выросло на 29,3% больше, чем в прошлом году", – пояснил эксперт.
Согласно статистике наибольшим спросом пользуются вакансии в сфере обслуживания, автобизнеса, строительства, логистики и различного производства. А вот сферы образования, финансовой, страховой и научной деятельности практически не востребованы. К слову, сейчас также значительно сократилось количество юридических вакансий.
Источник: segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, безработица, зима
- Кабмину указали на дверь
- Что ждет украинцев в 2009 году
- Владислав Дрегер: Наши представители не будут "отсиживаться" в оппозиции
- В Донбассе на одном из участков комиссия испортила все бюллетени. Дело в прокуратуре
- Рак-Янукович пятится... в светлое будущее
- Оппозиция обвинила донецкую власть в препятствовании организации акции "Вставай, Украина!"
- Какая судьба ждет боевиков Донбасса после войны19:50
- Все убегут: появился печальный прогноз по жизни на оккупированном Донбассе17:30
- В Покровске на европейские деньги реконструируют школы и восстановят общежития17:10
- В «ДНР» УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ТОРГУЮТ С ИСПАНИЕЙ, ИТАЛИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ16:50
- Суицид или трагическая гибель? В Донецкой области пригородный поезд насмерть сбил мужчину: полиция пытается установить его личность 16:30
- Российская оккупация Донбасса: жители Донецка откровенно рассказали о захлестнувшей город бедности 16:10
- Над «ДНР» развевается огромный украинский флаг13:50
- За что приостанавливают выплату пенсий в "ДНР"20:50
- КПВВ на Донбассе переходят на новый график работы18:30
- Село под Мариуполем: штраф за обнаженку18:10
- В 2018 году на строительство дорог предусмотрено более 40 млрд, - Гройсман20:10
- Какая судьба ждет боевиков Донбасса после войны19:50
- Оккупанты уничтожают Бахчисарайский ханский дворец19:30
- Спостерігачі розповіли про основні порушення на місцевих виборах19:10
- Прикордонники затримали російського шахрая, якого розшукував Інтерпол18:50
- Быков: Тягчайший грех российской власти, – она погрузила в состояние нравственного безумия огромное количество людей18:30
- "О законности вообще не идет речи". Представитель омбудсмена Чаплыга назвал "беспределом" рейд в киевском клубе Jugendhub18:10
- Под Харьковом произошло жуткое убийство школьника17:50
- Все убегут: появился печальный прогноз по жизни на оккупированном Донбассе17:30
- В Покровске на европейские деньги реконструируют школы и восстановят общежития17:10
- Как научить детей обращаться с деньгами 15:10
- "Мама не знает, что у меня рак": как работает паллиативная помощь в Украине13:10
- Генерал Романенко: Путин дрогнул, но его войска тренируются захватывать Украину11:30
- Ученые настаивают, что спать в носках полезно для здоровья10:50
- Пациенты игнорируют эмоции врача, но ждут чуткости к своим переживаниям08:50
- Корица для похудения: польза и правила употребления22:15
- Лікарі назвали небезпечний препарат, який викликає захворювання крові 19:30
- Подводные камни фриланса: как защититься от работодателей-мошенников 16:10
- В среднем за год каждый из нас выпивает 100 чашек кофе вне дома 15:50
- НЕ ПРОСТО ЗАБАВА: ЗАЧЕМ ИГРАТЬ С РЕБЕНКОМ В ПРЯТКИ?09:30
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез
- Второй участник ДТП в Харькове разбил вдребезги все оправдания Зайцевой
- “Взяли в плен, расстреляли, а тело выбросили в качестве приманки”, - боевики “ДНР” молятся за “зашкваренного” Черного
- Трамп публично "унизил" Путина: президент США неожиданно для всех выступил с очень жесткими обвинениями в адрес Кремля
- Что будет с курсом доллара до конца года: эксперты дали прогноз
- Плотницкому уже не до "республики": в "ЛНР" конфликт между ведущими группировками боевиков вышел на финишную прямую - выяснилось, кто и с кем опять "на ножах"
- Когда «новые» пенсионеры получат новые пенсии?
- “Умирать, но не стрелять”, – боевики “ДНР” вне себя от нового приказа “кураторов”