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Быков: Тягчайший грех российской власти, – она погрузила в состояние нравственного безумия огромное количество людей
Из-за действий власти в России растет количество людей, которые не в своем уме и потенциально готовы убивать, отметил российский поэт и публицист Дмитрий Быков.
После нападения на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр охраной радиостанции нужно заняться намного более серьезно, потому что среди жителей РФ "прогрессирует безумие", убежден российский поэт и публицист Дмитрий Быков. Об этом он заявил в радиоэфире "Эха Москвы".
"Наиболее уязвимыми для массового безумия остаются люди, находящиеся в пограничных состояниях. Они еще не сошли с ума, они еще не окончательно утратили самоконтроль, но они, безусловно, находятся на опасной грани. Таких людей много. Это не обязательно маргиналы. Иногда они ходят среди нас", – отметил он.
Поэт отметил, что депрессия очень быстро перерастает в необратимое катастрофическое состояние, которое может представлять опасность для окружающих.
"Я абсолютно убежден в том, что сегодня среди нас ходит огромное количество безумцев, которым достаточно очень небольшого спускового крючка. Вы видите, в каком состоянии общество. И вот здесь уже как раз я совершенно не могу согласиться с теми, кто предлагает это считать частным делом такого несчастного одиночки", – продолжил он.
Быков добавил, что аморально объяснять поступок напавшего на Фельгенгауэр его маргинальностью или отсутствием у него семьи.
"Разговоры о том, что человек не зарабатывал денег, не имел семьи, и поэтому, скорее всего, безумен, – ну, это разговоры типичного, такого воинствующего и очень самодовольного обывателя. Как правило, такие люди, как Кьеркегор, например, – у них тоже семьи нет. И у Кафки семьи не было. Ну, в смысле, девушки у него не было постоянной. Он либо менял их, либо сбегал от их попытки оформить отношения. И у Хармса в этом смысле все было не очень хорошо", – заявил поэт.
Он подчеркнул, что в нынешней российской духовной обстановке маргиналом является любой, кто не разделяет общих мнений, а количество людей, готовых и желающих убивать, постоянно растет.
"Количество людей, которые не в своем уме и которые потенциально готовы убивать, в России огромно. Я думаю, может быть, тягчайшим грехом нынешней российской власти будет в истории именно то, что фактически эта власть нравственно свела с ума, погрузила в состояние нравственного безумия огромное количество людей, проживающих в стране", – заявил публицист.
Быков добавил, что половина происходящего в России находится за гранью добра и зла.
"Был такой термин в конце XIX века – "духовная эпидемия", "психиатрическая эпидемия". Это полное забвение каких-то приличий... Говорить о том, что за убийц и безумцев нынешняя российская власть не отвечает, – это очень легко, если бы она не превращала в убийц и безумцев огромное количество людей, находящихся именно в пограничном состоянии. А вообще так, между нами говоря, в пограничном состоянии находятся все. Людей духовно здоровых стопроцентно очень мало. И как правило, это люди деревянные, как это ни ужасно", – подытожил он.
23 октября в офис радиостанции "Эхо Москвы" проник Борис Гриц и ударил Фельгенгауэр ножом в область шеи. Нападавшего задержал охранник радиостанции и передал его правоохранительным органам.
Источник: gordonua.com
Теги: Россия, Донбасс, Безумцы, власть
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