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До утримуваного у військкоматі відвідувача нічного клубу не пустили швидку – власник юридичної компанії
До Деснянського районного військкомату Києва, куди поліцейські привезли кількадесят затриманих у нічному клубі молодиків, увечері 28 жовтня не пропустили машину швидкої допомоги. Про це повідомив Масі Найєм, власник юридичної компанії, адвокати якої планують представляти інтереси затриманих.
«Швидку... викликали затриманому кримчанину Череватову Іллі Юрійовичу, їх (лікарів – ред.) не пустили на територію військкомату, вони постояли 15 хвилин і поїхали», – написав Найєм у Facebook, але невдовзі приховав це повідомлення.
У своєму попередньому повідомленні він інформував про це без подробиць: «Швидку не пропускають усередину».
Масі Найєм також вказав: «У Деснянському військовому комісаріаті ще нікого не відпускають, це з 4:00 ранку».
Раніше 28 жовтня поліція повідомила, що в Києві її співробітники влаштували облаву на нічний клуб, у результаті якої затримали 17 осіб. За даними поліції столиці, у них вилучили речовини, схожі на наркотичні.
«Окрім того, працівники військового комісаріату виявили 32 особи, які ухиляються від призову на строкову службу. Їх доставили до пункту збору призовників міста Києва», – йдеться у повідомленні.
Окрім того, за інформацією відомства, 11 неповнолітніх відвідувачів закладу передали батькам, перед цим склавши щодо останніх протоколи про адміністративне правопорушення.
Згідно з президентським указом, призов на строкову військову службу громадян України здійснюється у жовтні – листопаді 2017 року.
20 вересня Кабінет міністрів постановив, що чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні-листопаді, становить 10 460 осіб.
Источник: radiosvoboda.org
Теги: Донбасс, скорая помощь, ночной клуб, военкомат
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