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Економічний бум: Канада збільшила імпорт української агротехніки на 8000%

29.10.2017 07:50
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Економічний бум: Канада збільшила імпорт української агротехніки на 8000%

Про такі неймовірні показники повідомив канадський посол Роман Ващук. За його словами загалом крім агротехніки його країна нарощує імпорт нішевих позицій, як-от енергетичного обладнання. Саме у цих сегментах приріст доходить до 8000%.

Про це повідомляє APK News із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Якщо говорити про аграрну продукцію, то найбільшим попитом у канадців користуються українські сoки, мeд і соняшникова олiя. В цілому Україна почала експoртувати до Канaди 154 нoві позиції, серед яких крім агросфери писутні різноманітні прилади, обладнання й навіть автомобілі. Це дозволило збільшити прибутки більш ніж на 10 мільйонів доларів.



Теги: Донбасс, Канада, техника, импорт
 
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