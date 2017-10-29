Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Євросоюз вивчає можливість скасування переходу на літній час

29.10.2017 09:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Євросоюз вивчає можливість скасування переходу на літній час

Єврокомісія вивчає вимоги щодо скасування переходу на літній час у країнах союзу.

“Єврокомісія вже перевіряє, наскільки серйозною є потреба скасування літнього часу. В даний час питання вивчається з урахуванням усієї наявної інформації”, – цитує Еспресо слова представниці Єврокомісії.

Зазначається, що літній час отримав суперечливі оцінки ще в часи його запровадження вперше. Зазвичай люди нарікають на те, що навесні при переході на літній час у них забирають годину сну.

Як відомо, в ніч на неділю європейські країни, в тому числі Україна, переходять на стандартний час, який також називають зимовим.

Це передбачає переведення годинників на годину назад. Перехід має відбутися о четвертій ранку за київським часом



Теги: Донбасс, время, отмена, Евросоюз
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх