"О законности вообще не идет речи". Представитель омбудсмена Чаплыга назвал "беспределом" рейд в киевском клубе Jugendhub

29.10.2017 18:10

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга в комментарии "112 Украина" назвал "беспределом" рейд в киевском клубе Jugendhub, который 27 октября вечером провели полицейские.

"О законности здесь вообще не идет речи. Фактически есть такое слово русское "беспредел" и, собственно, это то, свидетелями чего мы стали. Искать в этом какую-то законность просто нет смысла. Нарушено столько статей Конституции и Уголовного процессуального кодекса (УПК), что я думаю, что это дело на долгие месяцы, поскольку слишком много людей было вовлечено во все это, слишком много нарушений. Все это уже зафиксировано, запротоколировано. На сборном пункте все документируется, в том числе собираются данные от пострадавших и их родственников", – отметил он.

Чаплига добавил, что в офис омбудсмена поступило много заявлений о нарушениях в ходе обыска.

"Так, фактически подтверждены свидетельства, что применялась чрезмерная сила со стороны работников полиции, неоправданная, не было предоставлено правовой помощи, то есть лица были лишены права на защиту. Где-то статей пять УПК грубо нарушенных", – завил он.

По словам Чаплыги, задержанных удалось освободить, несколько человек решили добровольно остаться для прохождения медицинского освидетельствования на сборном пункте.

"Сегодня они должны получить направление на медосмотр, а затем повестки прибытия в военкомат на призывную комиссию. То есть мы объяснили всю ситуацию военным, и теперь они пытаются это все направить в правовое русло. С понедельника мы начинаем общение с Нацполицией", – сказал он.

Вчера бывший боец АТО Маси Найем рассказал, что в ночь на 28 октября в киевский ночной клуб Jugendhub ворвались несколько десятков людей в масках и с оружием и начали обыск, не предъявляя документов. По его словам, людей вывозили в военкомат и Шевченковское управление полиции Киева.

Позже в столичной полиции рассказали, что во время обыска в киевском ночном клубе задержали 17 посетителей, у которых обнаружили наркотики. В заведении также выявили 11 малолетних граждан и 32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную военную службу.

Представитель украинского омбудсмена по вопросам защиты прав военнослужащих Святослав Стеценко заявил, что если призывная комиссия объявила в розыск призывников, их имели право задержать и доставить в воинскую часть.