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Оккупанты уничтожают Бахчисарайский ханский дворец
Под предлогом подготовки к столетию музей в Бахчисарае был закрыт 4 дня. Со всех сторон стоит охрана "как в зоне".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал журналист Осман Пашаев.
"Оккупанты уничтожают Бахчисарайский ханский дворец. Под предлогом подготовки к столетию музей был закрыт 4 дня. Фотографировать сотрудникам нельзя. Со всех сторон стоит охрана как в зоне. С Биюк хан джами (Большая Ханская мечеть - одна из крупнейших мечетей Крыма и первое здание ханского дворца. - Ред.) сняли не только всю черепицу (ее просто скинули и намерены вывезти на Чуфут-Кале), сняли старинные дубовые балки под предлогом их порчи жучком. Балки огромные, толстые. А них повсюду торчат кованые гвозди. Пока снимали балки автокраном, на фасаде повредили росписи 18-го века", - написал он.
"Весь фасад с улицы помыли керхером ( техника для уборки и очистки. - Ред.), отчего пошли трещины и прямо у входа возле ворот штукатурка обвалилась до самых камней, кладка была видна. Эту дыру срочно замазали цементом и весь фасад покрыли современной краской и шпаклевкой. Александровский фонтан мыли керхером! куски обвалились, они их замазали и сейчас красят современной краской в белый цвет. Екатерининскую милю также помыли щавелевой кислотой и керхером, буквы обсыпались. Все росписи на фасадах срочно подмалевывают обычные рабочие! о реставраторах речи нет вообще. Вместо рухнувшей в Персидском саду стены заливают бетон. По проекту вокруг части дворца ставят металлоконструкцию с крышей, под которой должны потом перекладывать крышу самих помещений зала Дивана, Золотого кабинета и прочего. но эта конструкция просто жуткая - это тысячи тонн железа, арматуры, щебня и бетона! Тяжесть вокруг здания дворца огромная. а когда будут разбирать эту конструкцию - дворец рухнет просто. но идут разговоры, что эта конструкция на 20 лет, а потом кончатся деньги (кстати, уже кончились эти боле 100 миллионов, собираются Путина зазывать на столетие, чтобы еще денег дал)", - отметил журналист.
"Фонтаны дворца моют щавелевой кислотой. Научные сотрудники слово сказать не могут - сразу идет нецензурная брань, угрозы увольнение. На наших глазах рушится дворец", - резюмировал Пашаев.
Источник: censor.net.ua
Теги: Донбасс, Бахчисарай, дворец, оккупанты
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