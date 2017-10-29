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Отопительный сезон: кому грозит ответственность за несвоевременное подключение к теплу

29.10.2017 12:10
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Отопительный сезон: кому грозит ответственность за несвоевременное подключение к теплу

В Кабинете министров напомнили об уголовной ответственности за несвоевременное подключение к теплу.

Об этом заявил во время селекторного совещания по прохождению отопительного сезона вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает пресс-служба Кабмина.

Вице-премьер подчеркнул об уголовной ответственности глав органов местного самоуправления за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

“Статья 367 Уголовного кодекса Украины, часть 1 и часть 2, которая предусматривает заключение до 5 лет за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, неисполнение обязанностей, которое привело к значительным последствиям. Поэтому, я прошу всех опомниться и перестать перекладывать свою управленческую несостоятельность на центральные органы власти или ОГА”, – заявил он.

Кроме того, Зубко в очередной раз отметил, что местные администрации осуществляют государственный контроль, а управление, в соответствии с законодательством и имея возможности и полномочия, осуществляют органы местного самоуправления.

Источник: telegraf.com.ua



Теги: Донбасс, отопление, ответственность, сезон
 
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