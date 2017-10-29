Под Харьковом произошло жуткое убийство школьника

29.10.2017 17:50

27 октября, около поселка Великий Бурлук на Харьковщине, местные жители нашли в лесопосадке труп ребенка, убийцу которого удалось установить в тот же день.

Об этом сообщила полиция Харьковщины на своей странице в Facebook.

Убитым оказался ученик 2-го класс школы-интерната, который находился в розыске с 3 сентября.

Мальчика убил 48-летний местный житель, вероятно, имеющий психические заболевания. Он считал, что мальчик нарушает его право собирать с могил еду. Убийца прямо на могиле напоил мальчика водкой, дождался пока тот потеряет сознание, а потом отнес на пустырь и нанес 32 ножевых ранения. Сообщается, что мужчина каждый день приходил к телу мальчика, чтобы посмотреть на процесс разложения.

Об обстоятельствах убийства стало известно из слов самого убийцы, который признался в содеянном.

Источник: apostrophe.ua