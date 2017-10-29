Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Под Харьковом произошло жуткое убийство школьника

29.10.2017 17:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Под Харьковом произошло жуткое убийство школьника

27 октября, около поселка Великий Бурлук на Харьковщине, местные жители нашли в лесопосадке труп ребенка, убийцу которого удалось установить в тот же день.

Об этом сообщила полиция Харьковщины на своей странице в Facebook.

Убитым оказался ученик 2-го класс школы-интерната, который находился в розыске с 3 сентября.

Мальчика убил 48-летний местный житель, вероятно, имеющий психические заболевания. Он считал, что мальчик нарушает его право собирать с могил еду. Убийца прямо на могиле напоил мальчика водкой, дождался пока тот потеряет сознание, а потом отнес на пустырь и нанес 32 ножевых ранения. Сообщается, что мужчина каждый день приходил к телу мальчика, чтобы посмотреть на процесс разложения.

Об обстоятельствах убийства стало известно из слов самого убийцы, который признался в содеянном.

Источник: apostrophe.ua



Теги: Донбасс, Харьков, школьник, убийство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх