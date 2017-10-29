СБУ сняла запрет на въезд в Украину для белорусского исполнителя Макса Коржа

29.10.2017 07:30

Служба безопасности Украины сняла запрет на въезд в страну для белорусского исполнителя Макса Коржа. Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос издания "Крым.Реалии".

В документе сказано, что СБУ не обнаружила угрозы национальной безопасности в действиях Коржа.

"Вместе с тем, обращая внимание на пребывание Коржа в Автономной Республике Крым и присутствие в его действиях признаков административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями 204-1 и 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, о факте нарушения им правил пересечения государственной границы проинформирована Государственная пограничная служба Украины", – говорится в ответе.

26 февраля стало известно, что 10 февраля Коржу запретили въезд в Украину на пять лет из-за выступлений в оккупированном Крыму.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, а также въезд отдельным артистам за их "действия, противоречащие интересам Украины".