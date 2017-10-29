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Сеть взорвала видеопародия на «удачливого» Ляшко

29.10.2017 08:30
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Сеть взорвала видеопародия на «удачливого» Ляшко

Известие об удачливости украинского политика вызвали активное обсуждение: в интернете появилась видеопародия на выигрыш депутатом Олегом Ляшко более полумиллиона гривен в лотерею.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ivasi.news.

Соответствующее видео опубликовала страница «Процишин офіційний» в социальной сети Facebook.

Напомним, народный депутат Украины Олег Ляшко задекларировал три выигрыша в Украинской национальной лотерее, которые в сумме составляю около полумиллиона гривен.



Теги: Донбасс, сеть, Олег Ляшко, пародия
 
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