Последние новости раздела
- В 2018 году на строительство дорог предусмотрено более 40 млрд, - Гройсман20:10
- Оккупанты уничтожают Бахчисарайский ханский дворец19:30
- Спостерігачі розповіли про основні порушення на місцевих виборах19:10
- Прикордонники затримали російського шахрая, якого розшукував Інтерпол18:50
- Быков: Тягчайший грех российской власти, – она погрузила в состояние нравственного безумия огромное количество людей18:30
- "О законности вообще не идет речи". Представитель омбудсмена Чаплыга назвал "беспределом" рейд в киевском клубе Jugendhub18:10
- Под Харьковом произошло жуткое убийство школьника17:50
- В Одессе 40 человек в балаклавах пытались захватить воинскую часть15:50
- В Киеве полиция устроила рейд и задержания в ночном клубе15:30
- В Украине одна из крупнейших в мире теневых экономик14:50
Сеть взорвала видеопародия на «удачливого» Ляшко
29.10.2017 08:30
Известие об удачливости украинского политика вызвали активное обсуждение: в интернете появилась видеопародия на выигрыш депутатом Олегом Ляшко более полумиллиона гривен в лотерею.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ivasi.news.
Соответствующее видео опубликовала страница «Процишин офіційний» в социальной сети Facebook.
Напомним, народный депутат Украины Олег Ляшко задекларировал три выигрыша в Украинской национальной лотерее, которые в сумме составляю около полумиллиона гривен.
Теги: Донбасс, сеть, Олег Ляшко, пародия
Читайте также:
- Успехи и огрехи депутатов
- Следователи Крыма заинтересовались Олегом Ляшко
- Как Ляшко солировал в парламенте (ВИДЕО)
- Олег Ляшко плавал в Черном море в спасательном жилете
- "Тупые овощи": сеть возмутила подруга российской террористки, убитой на Донбассе
- Мариупольские браконьеры используют экзотические орудия лова
- Какая судьба ждет боевиков Донбасса после войны19:50
- Все убегут: появился печальный прогноз по жизни на оккупированном Донбассе17:30
- В Покровске на европейские деньги реконструируют школы и восстановят общежития17:10
- В «ДНР» УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ТОРГУЮТ С ИСПАНИЕЙ, ИТАЛИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ16:50
- Суицид или трагическая гибель? В Донецкой области пригородный поезд насмерть сбил мужчину: полиция пытается установить его личность 16:30
- Российская оккупация Донбасса: жители Донецка откровенно рассказали о захлестнувшей город бедности 16:10
- Над «ДНР» развевается огромный украинский флаг13:50
- За что приостанавливают выплату пенсий в "ДНР"20:50
- КПВВ на Донбассе переходят на новый график работы18:30
- Село под Мариуполем: штраф за обнаженку18:10
- В 2018 году на строительство дорог предусмотрено более 40 млрд, - Гройсман20:10
- Какая судьба ждет боевиков Донбасса после войны19:50
- Оккупанты уничтожают Бахчисарайский ханский дворец19:30
- Спостерігачі розповіли про основні порушення на місцевих виборах19:10
- Прикордонники затримали російського шахрая, якого розшукував Інтерпол18:50
- Быков: Тягчайший грех российской власти, – она погрузила в состояние нравственного безумия огромное количество людей18:30
- "О законности вообще не идет речи". Представитель омбудсмена Чаплыга назвал "беспределом" рейд в киевском клубе Jugendhub18:10
- Под Харьковом произошло жуткое убийство школьника17:50
- Все убегут: появился печальный прогноз по жизни на оккупированном Донбассе17:30
- В Покровске на европейские деньги реконструируют школы и восстановят общежития17:10
- Как научить детей обращаться с деньгами 15:10
- "Мама не знает, что у меня рак": как работает паллиативная помощь в Украине13:10
- Генерал Романенко: Путин дрогнул, но его войска тренируются захватывать Украину11:30
- Ученые настаивают, что спать в носках полезно для здоровья10:50
- Пациенты игнорируют эмоции врача, но ждут чуткости к своим переживаниям08:50
- Корица для похудения: польза и правила употребления22:15
- Лікарі назвали небезпечний препарат, який викликає захворювання крові 19:30
- Подводные камни фриланса: как защититься от работодателей-мошенников 16:10
- В среднем за год каждый из нас выпивает 100 чашек кофе вне дома 15:50
- НЕ ПРОСТО ЗАБАВА: ЗАЧЕМ ИГРАТЬ С РЕБЕНКОМ В ПРЯТКИ?09:30
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез
- Второй участник ДТП в Харькове разбил вдребезги все оправдания Зайцевой
- “Взяли в плен, расстреляли, а тело выбросили в качестве приманки”, - боевики “ДНР” молятся за “зашкваренного” Черного
- Трамп публично "унизил" Путина: президент США неожиданно для всех выступил с очень жесткими обвинениями в адрес Кремля
- Что будет с курсом доллара до конца года: эксперты дали прогноз
- Плотницкому уже не до "республики": в "ЛНР" конфликт между ведущими группировками боевиков вышел на финишную прямую - выяснилось, кто и с кем опять "на ножах"
- Когда «новые» пенсионеры получат новые пенсии?
- “Умирать, но не стрелять”, – боевики “ДНР” вне себя от нового приказа “кураторов”