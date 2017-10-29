Спостерігачі розповіли про основні порушення на місцевих виборах

29.10.2017 19:10

Найбільш часто фіксованими спостерігачами Громадянської мережі ОПОРА порушеннями на місцевих виборах є спроби видачі бюлетенів виборцям без пред’явлення паспорта - такі випадки були зафіксовані на 7,4% ДВК, де відбувається голосування.

Такі дані оприлюднила ОПОРА.

“За даними ОПОРИ, які були зібрані на основі статистично репрезентивної кількості виборчих дільниць станом на 12:00, ключовим зловживанням зафіксованим спостерігачами є спроби видачі бюлетенів виборцям без пред’явлення паспорта. Такі випадки були зафіксовані на 7,4% ДВК, де відбувається голосування, зокрема в Сумській, Житомирській областях”, - сказано в інформації спостерігачів.

У цілому, за даними ОПОРИ, з моменту відкриття виборчих дільниць, усім виборцям забезпечена вільна можливість проголосувати. Разом з тим, у день голосування проявляються проблеми з матеріально-технічним забезпеченням ДВК, на які попередньо звертали увагу спостерігачі: невідповідність площі приміщень для голосування кількості виборців, брак стаціонарних та переносних виборчих скриньок (Вінницька, Волинська обл.), кабінок для голосування, відсутність у комісій сейфів для збереження бюлетенів та іншої виборчої документації (Житомирська обл.). Черги на ДВК (зокрема в Херсонській області) спричинені тим, що значна кількість комісій сформована у мінімальному складі.

У день голосування проявилися і проблеми з друком бюлетенів, так, у Софіївській ДВК Херсонської області в бюлетні було виявлено відсутність кандидата в депутати, відповідно ТВК змушена було в оперативному порядку додруковувати і довозити бюлетені. На ДВК в місті Радомишль Житомирської були виявлені бюлетені для голосування за депутатів з неякісним друком (без тексту і спеціального захисту).

Станом на 12:00 спостерігачі не фіксують випадків порушення таємниці голосування, зокрема фотографування виборцями бюлетенів.

Не всі ДВК дотримуються вимоги щодо права присутності в приміщенні ДВК лише виборців, кандидатів, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів, представників ЗМІ, членів ЦВК. Зокрема в Запорізькій, Полтавській, Херсонській областях спостерігачі зафіксували присутність на ДВК посадовців органів місцевого самоврядування, правоохоронців та інших сторонніх осіб.

Іншими порушеннями, виявленими спостерігачами ОПОРИ першій половині дня голосування, є виявлення агітаційних матеріалів в приміщенні дільничних виборчих комісій (в Луганській, Полтавській областях), видачі бюлетенів виборцям без їхнього підпису (Донецька область).

В цілому спостерігачі стали свідками процедурних порушень на 12,4% виборчих дільниць, які, насамперед, спричинені незлагодженою роботою та низьким рівнем компетентності членів окремих ДВК.