В 2018 году на строительство дорог предусмотрено более 40 млрд, - Гройсман

29.10.2017 20:10

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил автомобилистов и дорожников с профессиональным праздником.

Текст поздравления обнародован на Правительственном портале, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.

"Для успешного функционирования экономики любой страны необходима широкая сеть качественных автомобильных дорог и развитой транспортной инфраструктуры. Сочетая различные регионы, осуществляя доставку грузов и пассажирские перевозки, автомобилисты и дорожники обеспечивают базовые экономические процессы, без которых невозможно дальнейшее продвижение любого национального хозяйства" , - отметил Гройсман.

По его словам, в условиях введения секторальных реформ и реорганизации во многих сферах экономики и общества, требования к дорожно-транспортной отрасли растут. Для дальнейшего развития и позитивных изменений необходимо менять транспортную инфраструктуру, модернизировать систему грузового и пассажирского транспорта. Понимая это, правительство рассматривает капитальный ремонт и строительство дорог как один из приоритетов в кратко- и среднесрочной перспективе.

"Именно поэтому в проекте бюджета на следующий год предусмотрено более 40 млрд гривен на ремонт и строительство дорог. Уверен, что через несколько лет результаты этой работы будут заметны каждому украинцу", - подчеркнул премьер-министр.

По случаю профессионального праздника он пожелал всем работникам автомобильного транспорта и дорожного хозяйства крепкого здоровья и материального достатка.