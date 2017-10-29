В Коростене мать страшно избила 2-летнего сына за то, что раздражал ее

29.10.2017 13:30

У пострадавшего малыша диагностированы множественные травмы, мальчика госпитализировали. Если бы в дом к мальчику не зашла местный фельдшер, не известно еще какое бы продолжение получила история.

Трагедия произошла в Коростене Житомирской области, после того, как фельдшер увидела состояние ребенка, она тут же вызвала скорую, передает "Диалог.UA".

Как сообщили в Национальной полиции, избиение мальчика имело место несколько дней назад, причем мамаша била малыша на глазах у всей многочисленной семьи, и за 2-летнего мальчика никто даже не вступился. Помимо матери, в доме живут четверо ее детей от 2 до 12 лет, и гражданский супруг женщины.

Семья пыталась выгородить 32-летнюю садистку, но полиция получила достаточно сведений, что самого младшего ребенка побила именно она. Выяснилось, что женщина вечером вернулась домой, а маленький сын сильно капризничал. Она не нашла ничего лучшего, как сильно его избить.

У мальчика сотрясение головного мозга, гематомы по телу и лицу, закрытый перелом костей носа, многочисленные синяки. Полиция открыла уголовное производство.





