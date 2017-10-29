В Украине одна из крупнейших в мире теневых экономик

29.10.2017 14:50

В 2016 году в Украине объем «теневой» экономики составил 1,1 трлн гривен, — говорится в данных исследования международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА).

«И это при том, что ВВП в том же году составил 2,38 трлн гривен, а доходная часть госбюджета — 595 млрд гривен», — говорится в статье.

Автор отмечает, что по данным АССА, Украина до 2016 года заняла третье место (45,16%) в списке стран с наибольшей теневой экономикой. Нас обогнали только Нигерия с показателем 48,37% и Азербайджан (67,04%).

«Решая проблему детенизации, Минфин совместно с общественностью, экспертами, при поддержке бизнеса и депутатского корпуса в 2017 году наработал ряд проектов, которые пролили свет на «тень», раскрыли ее первопричины и наметили направления борьбы с ней», — говорится в статье.

«Рабочие группы, круглые столы под прицелом неравнодушных СМИ, форумы, экспертные разработки, планы действий и даже ряд зарегистрированных законопроектов… Все это было. Нет только конкретного результата этой работы, воплощенного в реальность. Более того, нет даже четкого представления, когда именно ждать результата», — пишет автор.

Источник: hubs.ua