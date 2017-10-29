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Відому американсько-британську журналістку нагородили за книгу про Голодомор
Відому американсько-британську журналістку та історика Енн Аппельбаум нагородили премією Фундації імені Омеляна та Тетяни Антоновичів у посольстві України у США за книгу про Голодомор "Червоний голод: війна Сталіна проти України", яка вийшла у жовтні, передає УНН з посиланням на прес-службу віце-прем’єра Іванни Климпуш-Цинцадзе.
Віце-прем’єр зазначила, що робота пані Аппельбаум є важливим внеском у висвітлення трагічних і критичних моментів історії України.
“Хоча книга "Червоний Голодомор“ не може принести радість своїм читачам, вона висвітлює тему, про яку ми всі добре знаємо, але тепер можемо краще зрозуміти. Ретельне дослідження аргументів щодо того, чому цей голод стався, і чому цього не повинно було статися, дають розуміння минулого України для багатьох, хто не міг розібратися в трагічних складнощах відносин України з Росією”, — підкреслила Климпуш-Цинцадзе.
У свою чергу Енн Аппельбаум сказала, що написання книги про злочини радянського тоталітарного режиму не було б можливим без відкриття Україною доступу до архівних документів того історичного періоду.
Вона також наголосила на прогресі нашої держави в розбудові громадянського суспільства, який, поряд із проєвропейським курсом розвитку, лякає кремлівську владу так само, як прагнення українців до свободи бентежило комуністичних вождів минулого. Водночас, як підкреслила лауреатка, Україна вистояла та зберегла свою ідентичність у складні часи і, беззаперечно, демонструє свою успішність і зараз.
Теги: Донбасс, Голодомор, журналист, награда
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