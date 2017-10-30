Американский сенатор рассказал, как Россия пользуется коррупцией в Украине

30.10.2017 12:58

Американский сенатор Крис Мерфи рассказал о своих впечатлениях после недавнего посещения Украины, передает replyua.net со ссылкой на «Голос Америки». Так, на своей странице на сайте «Медиум» Мерфи написал, что он отправился в Украину для того, чтобы узнать больше информации о военном конфликте на Донбассе, где украинские военные защищают свою страну от постоянно растущей угрозы России.



Также в ходе своей поездки сенатор выступил с речью во Львовском католическом университете, подчеркнув, что его студентов беспокоит высокий уровень коррупции государственного и частного секторов в Украине.



«Российская Федерация использует коррупцию, так как она способствует подрыву поддержки украинского национального правительства, которое намеревается объединить страну для борьбы с российским вторжением», — считает Мерфи, который также посетил Яворовскую военную базу, где контингент Национальной гвардии Оклахомы тренирует украинских пехотинцев. «Борьбу за будущее этой страны должны вести украинцы, а не американцы, однако эти небольшие инвестиции в тренировки являются большими дивидендами для региональной безопасности», — отметил он.