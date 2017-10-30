Ассоциация с ЕС: в Украине готовят новую реформу

30.10.2017 18:25

План выполнения соглашения об ассоциации с Евросоюзом предусматривает концепцию реформирования Службы безопасности Украины до конца 2017 года

Это следует из плана выполнения соглашения об ассоциации с ЕС до 2026 года, утвержденного на заседании Кабинета Министров 25 октября.

Подготовкой документа должна заниматься сама СБУ.

Напомним, 27 октября Украина и Евросоюз подписали ряд соглашений на общую сумму в 89, 5 евро, которые пойдут на реализацию системных реформ.

Как сообщала Politeka, 1 сентября полноценно вступило в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Европейские власти поздравили нашу страну с достижением этой цели и подчеркнула, что соглашение станет важным инструментом для сближения и укрепления политических и экономических связей.

Источник: Politeka



