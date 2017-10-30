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Богомолец предупреждает: медреформа оставит врачей со старыми зарплатами
Глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, нардеп Ольга Богомолец (БПП) заявила, что расходы на медицину в бюджете 2018 не покроют даже зарплаты медикам. Об этом Богомолец написала в Facebook.
"В последние дни руководители МОЗ, увидев возмущение людей от того, что под видом медреформы им пытаются внедрить платную медицину, - резко изменили риторику. Теперь они ходят по телеканалам и рассказывают, что все медицинские услуги будут бесплатными, за счет государства. Это наглая и циничная ложь. Любому совершенно ясно, что если в бюджете денег не прибавилось, а цены на все еще и выросли, то лучше финансировать медицину не удастся", - пишет Богомолец.
"Если повысить зарплату врачам хотя бы до уровня учителей, то только на оплату труда медиков понадобится 185 млрд гривен. Но Минздрав, даже не скривишись, обещает повысить зарплату еще гораздо больше. Денег не хватит даже на зарплаты медикам, о которой бесплатной медицине можно говорить? Врачам Минздрав обещает заоблачные зарплаты, пациентам - полностью бесплатный и высококачественную помощь ... Главное - обещать, обещать, всем и побольше, только бы люди не задавали именно сейчас лишних вопросов. А потом, когда волна эйфории от "реформы" придет, можно будет сказать: извините, люди, но денег в бюджете на всех и все не хватает, придется вам платить за лечение самим", - заявила нардеп.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, зарплата, реформа, медики
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